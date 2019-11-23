詐騙手法日新月異–守護荷包人人有責

2019-11-23 00:00 文／ 臺北市政府警察局



臺北市政府警察局為加強預防詐騙犯罪，過去就製作不少宣傳影片提醒民眾，目前最新的宣傳影片「透視詐騙」中，指出「詐騙」是一種特別的犯罪現象，犯罪過程完全是屬於「敵暗、我明」的情況，也就是一種建立於雙方「資訊地位不對等」情境的欺瞞性犯罪行為，當有人鎖定對象、運用劇本來蓄意欺騙，沒有防備的一方是多麼危險！

警察局表示，根據警方統計，目前的詐騙版本高達十餘種，針對不同族群祭出劇本騙錢，簡單來說，年輕人遭援交、購物詐騙的機會高，中年人則容易受投資客詐騙吸引，老年人則是假冒名義詐騙的高受害族群，但不管是什麼詐騙，民眾只要提高對詐騙行為的認識，提高警覺，發現有問題就和警方聯繫，就可以大幅減少受騙機會。

圖／臺北市政府警察局 提供 分享 facebook

臺北市政府警察局特別製作了一百四十七秒的「透視詐騙」動畫宣導短片，充分運用圖像表達的優越性與動畫特有呈現節奏，迅速宣導各種防詐知能，讓民眾可以在最短時間內瞭解詐騙手法、突破詐騙盲點，完整呈現犯罪預防宣導理念。

這次短片獲得「中華民國銀行商業同業公會全國聯合會」、「TABF台灣金融研訓院」以及「農委會金融局」等單位的許多協助，這部節奏迅速、內涵豐富的影片不只在臺北市播放，也會在全國各大金融機構的電視牆、網頁及ATM提款機螢幕見到，特別是ATM提款機的影片播放，相信對於提款、轉帳的民眾可以有提醒預防被騙的功能；也會對宵小、車手有嚇阻及警告的效果。

同時，臺北市政府警察局也發揮創意，運用各大金融機構播放影片的情形製作成一周早安的長輩圖，希望能夠發揮「認同請分享」精神，讓大家有機會來觀賞這部特別的動畫短片，年輕人要注意購物詐騙、中年人注意投資詐騙、銀髮族群注意假冒公務機構類型的詐騙，而且大家都要注意網路交易與交友詐騙！多一分關心與注意，就能協助減少被害、降低財產損失風險！

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