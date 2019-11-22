花生之亂！陳吉仲：已向法務部檢舉散播不實資訊

2019-11-22 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



網路近期謠傳進口花生每公斤只要30多元，其實30多元是關稅配額花生進口的權利金，但這個說法已衝擊我國花生收成價格。農委會主委陳吉仲今天在臉書發文批評，請特定政治人物不要再繼續玩文字遊戲誤導，影響正在收成的花生農民權益，已檢舉是否違反刑法中的散播不實資訊。

陳吉仲表示，網路近期流傳一張「明年」的關稅配額花生進口權利金決標單，錯把權利金當成花生的進口成本，農委會澄清後，卻有特定的政治人物繼續用「進口花生都是脫殼不是帶殼」來攻擊農委會，是非常惡意的扭曲。

陳吉仲解釋，產地收購都是以帶殼計價，為了方便比較，才用帶殼成本舉例說明。如果業者進口脫殼花生，還要乘上一個權數、才是真正的容許進口量，所以實際上的脫殼花生配額量會更少，成本也更高。

根據農委會提供資料，關稅配額內的帶殼花生進口到港價為24.5元，關稅6元，進口權利金34元，計算後進口每公斤為64.5元。若是脫殼花生，進口到港價36.8元，關稅9元，進口權利金51元，加總後進口成本每公斤為96.8元，配額外的關稅則更高。

陳吉仲說，這兩天他每天都到雲林處理花生產銷問題，因惡勢力仍不斷在散播謠言，影響花生價格。還說，國民黨雲林縣黨部甚至無視農委會已經宣布每台斤40元以上收購的政策，製作夾報文宣，繼續散布花生價低的消息，造成農民恐慌。

陳吉仲說，已正式行文法務部檢舉，請檢調查明是否有違反刑法第251條第3項，也就是意圖影響糧食、農產品交易價格而散布不實資訊，可處兩年以下有期徒刑。