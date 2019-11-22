欺騙蘭嶼人37年貯存核廢 傳中央將補償蘭嶼25.5億元

2019-11-22 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東即時報導



總統蔡英文四年前競選時允諾推動轉型正義，她就任之初就成立蘭嶼核廢料貯場設置真相調查委員會並將補償，傳聞中央將為蘭嶼核廢料貯存場對蘭嶼人造成的傷害補償25.5億元，蔡英文今天下午3點將到台東再次向蘭嶼人致歉， 並頒布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。

針對傳聞補償金是否為25.5億元？是否為一次永久性補償？補償要點內容及未來補償金如何運用？台電核後端人員對外一概低調回應，今天下午由「經濟部國營會及原民會代表對外說明」。

總統蔡英文105年8月1日代表政府向原住民族道歉時，承諾對政府將低階核廢料放置在蘭嶼的真相，展開調查並將給予補償；行政院同年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，由政務委員林萬億擔任召集人，107年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結論顯示蘭嶼貯存場設置與決策，蘭嶼達悟（雅美）族人應不知情。

蘭嶼核廢料貯存場原址為國防部土地，後畫編為原住民保留地，民國60年代後期因應當年十大建設之一的核能發電廢料存放需求，政府在蘭嶼設置核廢貯存場，因當年欺騙蘭嶼是要建魚罐頭工廠，卻偷偷將台灣本島產生的低階核廢料運進蘭嶼貯放，使用至今長達37年。

民國80年代初期，隨民主運動、原住民還我土地運動興起，蘭嶼人奮起多次抗議政府不公，台電不再將核廢料運進蘭嶼，民國92年貯存場土地用租約到期，台電為取得蘭嶼人同意續租，每3年提撥2.2億元「土地配套補償金」，至106年已提撥5次，前4次都是發放鄉民現金每人6萬3千元，因監察院提出糾正，蘭嶼鄉公所在107年初除保留3千餘萬元作為地方公共建設之用，餘款則依年齡及是否就學等條件，每位鄉民發放4萬至4萬5千元不等現金。