親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
鐵道審查淪虛設
縣市幸福大調查
政治
軍事
綜合

牛津字典2019代表字：「氣候緊急狀」的全球災難

「用嘴吸尿」醫生受訪：吸到第二口已有點想吐了…

欺騙蘭嶼人37年貯存核廢 傳中央將補償蘭嶼25.5億元

2019-11-22 10:48聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

總統蔡英文四年前競選時允諾推動轉型正義，她就任之初就成立蘭嶼核廢料貯場設置真相調查委員會並將補償，傳聞中央將為蘭嶼核廢料貯存場對蘭嶼人造成的傷害補償25.5億元，蔡英文今天下午3點將到台東再次向蘭嶼人致歉， 並頒布「核廢料蘭嶼貯存場使用原住民保留地損失補償要點」。

針對傳聞補償金是否為25.5億元？是否為一次永久性補償？補償要點內容及未來補償金如何運用？台電核後端人員對外一概低調回應，今天下午由「經濟部國營會及原民會代表對外說明」。

總統蔡英文105年8月1日代表政府向原住民族道歉時，承諾對政府將低階核廢料放置在蘭嶼的真相，展開調查並將給予補償；行政院同年10月成立「行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組」，由政務委員林萬億擔任召集人，107年7月完成「核廢料蘭嶼貯存場設置真相調查報告書」，結論顯示蘭嶼貯存場設置與決策，蘭嶼達悟（雅美）族人應不知情。

蘭嶼核廢料貯存場原址為國防部土地，後畫編為原住民保留地，民國60年代後期因應當年十大建設之一的核能發電廢料存放需求，政府在蘭嶼設置核廢貯存場，因當年欺騙蘭嶼是要建魚罐頭工廠，卻偷偷將台灣本島產生的低階核廢料運進蘭嶼貯放，使用至今長達37年。

民國80年代初期，隨民主運動、原住民還我土地運動興起，蘭嶼人奮起多次抗議政府不公，台電不再將核廢料運進蘭嶼，民國92年貯存場土地用租約到期，台電為取得蘭嶼人同意續租，每3年提撥2.2億元「土地配套補償金」，至106年已提撥5次，前4次都是發放鄉民現金每人6萬3千元，因監察院提出糾正，蘭嶼鄉公所在107年初除保留3千餘萬元作為地方公共建設之用，餘款則依年齡及是否就學等條件，每位鄉民發放4萬至4萬5千元不等現金。

蘭嶼鄉籍縣議員黃碧妹今天上午表示，蘭嶼核廢料違反鄉民意志存在，早年政府用不公不義的方式把核廢料運進蘭嶼，鄉民所受的傷害、恐懼、陰影都還存在，是無法用金錢衡量的，25.5億補償金要如何運用，應尊重全鄉鄉民共識。

傳聞中央政府將針對蘭嶼核廢料貯存場對蘭嶼人造成的傷害，提撥25.5億元的高額補償...
傳聞中央政府將針對蘭嶼核廢料貯存場對蘭嶼人造成的傷害，提撥25.5億元的高額補償金。記者羅紹平／翻攝
分享
傳聞中央政府將針對蘭嶼核廢料貯存場對蘭嶼人造成的傷害，提撥25.5億元的高額補償...
傳聞中央政府將針對蘭嶼核廢料貯存場對蘭嶼人造成的傷害，提撥25.5億元的高額補償金。記者羅紹平／翻攝
分享
行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組完成的調查報告顯示，蘭嶼人對貯存場設置與決...
行政院蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查小組完成的調查報告顯示，蘭嶼人對貯存場設置與決策，顯不知情。圖／本報資料照片
分享

蘭嶼核廢料補償金

相關新聞

搶邀功罔顧飛安？ 桃機新塔台未過消安偷跑啟用

2019-11-22 10:00

憤怒疆界的無限擴張：這是一個憤怒的時代嗎？

2019-11-22 10:16

沒有遺憾了 左統政治犯陳明忠今晨辭世

2019-11-21 16:09

農糧署收購雲林700公噸花生 張麗善：不該限制品種

2019-11-21 13:08

花生價低農糧署批縣府沒責任？ 張麗善：農委會理當檢討

2019-11-21 10:56

台北探索館「世界天空臺北」特展

2019-11-22 00:00

賞花更好行！ 新社花海周邊4公里道路燙平

2019-11-22 00:00

正向帶動藝文發展 富邦集團獲文馨獎年度贊助獎

2019-11-20 10:16

台大碩士在職學位學程 招生說明會報名中

2019-11-18 17:08

竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光

2019-11-11 15:23

新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉

2019-11-07 00:00
看更多

熱門文章

訓練國軍格鬥？館長凌晨發文：我醒了、我放棄、對不起

2019-11-22 03:21

下架蔡英文就得投韓國瑜？ 李艷秋：給台灣一個可能

2019-11-21 20:02

大逆轉！韓親致電「要團結」 詹江村宣布不選立委了

2019-11-21 13:11

高層指示？ 國防部要求軍種明年派員參加館長戰技培訓班

2019-11-21 11:33

獨／捕獲野生蔡英文吃鍋貼 她雨中跑基隆多地景點拍片

2019-11-21 12:15

沒有遺憾了 左統政治犯陳明忠今晨辭世

2019-11-21 16:09

館長訓練國軍 他天亮後說要守信：訓練中心我會用

2019-11-22 08:00

軍方將派40人學格鬥 「館長」訓練國軍爆爭議

2019-11-22 00:07

謝龍介：張善政隨心而去若為我抱不平 也不用這樣

2019-11-21 14:27

邱毅說馬英九推薦車宜靜害他落馬 馬辦要告

2019-11-21 11:59

綠黨民調 藍綠政黨票黃金交叉 時力首跌破5%

2019-11-21 14:33

國防部這廂還低調 舘長那廂已宣布：打造國軍訓練中心

2019-11-22 00:42

要求特戰接受「館長」格鬥訓 他批評國防部自失專業

2019-11-21 19:27

雲林28歲鎮代表選立委 今天登記好就發表「敗選感言」

2019-11-21 13:31

批韓遭國民黨開除黨籍 李正皓披橘袍選新北中和立委

2019-11-21 18:33

證實推薦車宜靜 劉盛良：推薦也有事，X！

2019-11-21 13:56

韓國瑜爆被民進黨全面搜查 30年前成立同鄉會也被查帳

2019-11-21 22:25

來不及通過成為法人 歡樂無法黨無緣參與2020

2019-11-21 21:00

吳怡農不滿家族被藍營前輩說三道四 蔣萬安說話了

2019-11-21 12:41

聯合兵種營赴美聯訓？藍委：國軍將來戰場在美國嗎？

2019-11-21 16:47

館長帶國軍？ 蔡政府選戰「割喉割到斷」

2019-11-22 00:29

一早發酸文 韓國瑜：大家今天監督執政黨了嗎？

2019-11-22 08:14

影／傅崐萁今登記選立委 喊「用藍營最強棒下架蔡英文」

2019-11-21 13:05

柯文哲說大選勝負已定 扁：這會害死蔡英文

2019-11-22 04:00

陪韓國瑜直播做菜 客家媽媽臉書遭留言謾罵

2019-11-22 00:05

獨／花蓮泛藍分裂韓國瑜左右為難 27日花蓮行確定取消

2019-11-21 21:11

【重磅快評】「國防靠館長」軍方蓄意拍馬屁媚上？

2019-11-21 18:14

【重磅快評】柯文哲翻臉搶聲量 終須和政治老狐狸過招

2019-11-21 17:36

來真的！政院秀資料證明台商回台 每日用水16.9萬噸

2019-11-21 12:18

影／不是閨密也跟馬辦無關 劉盛良：車宜靜是我推薦的

2019-11-21 17:33

柯文哲說不得已只好得罪新潮流 陳菊：不了解

2019-11-21 17:33

邱毅宣告已赴英調查 將揭發蔡英文論文真相

2019-11-21 16:34

欺騙蘭嶼人37年貯存核廢 傳中央將補償蘭嶼25.5億元

2019-11-22 10:48

影／住李佳芬妹房產惹爭議 韓國瑜：還住過舅舅阿姨姑姑家

2019-11-21 17:03

館長訓練國軍／特勤前教官：戰技不只是練大肌肉

2019-11-22 00:38

馬辦揚言提告 邱毅再發臉書反擊

2019-11-21 22:08

時代力量前立委高潞以用 披台灣維新黨戰袍登記參選

2019-11-21 16:11

柯罵台獨騙子 詹順貴痛批：含血噴人去脈絡化的汙衊

2019-11-21 15:17

林國慶登記挑戰陳明文 嘉義縣山區立委選戰激烈

2019-11-21 12:31

【重磅快評】當立委治療 蔡英文敢把陳水扁抓回去關嗎？

2019-11-21 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top