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農糧署收購雲林700公噸花生 張麗善：不該限制品種

2019-11-21 13:08聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

農委會昨天宣布，輔導虎尾、北港以及元長鄉農會以每台斤40元以上的價格收購黑金剛品種花生700噸；雲林縣長張麗善今天說，中央收購不該條件限制這麼多，盼望全面收購，並解決後端倉儲與行銷問題。

農糧署昨天起包括虎尾鎮農會收購500公噸、北港鄉農會及元長鄉農會收購黑金剛品種花生各100公噸，購貯期間自昨起至12月20日止。

張麗善今天在議會總質詢後召開記者會，她說，農委會收購花生不僅限制數量，還規定僅收契作花生、黑金剛、油豆等品種或有產銷履歷，縣市場機制沒辦回復到花生價格跌落前的每台斤47元。中央應該協助全面收購，讓價格提升刺激買氣，並協助有意願收購的農會。

針對農糧署長胡忠一提及「落花生價低，當縣長應該要覺得很可恥」、「好像她沒責任，都跟中央唱反調」，張麗善表示，她一直都是事實陳述，點出價格跌落的癥結點，很遺憾胡署長有這樣的言論，她未曾造謠，且她出示的WTO決標單上有各單位簽署，並非假消息。

另外，張麗善也建議農委會收購花生時，應該要有完整配套措施，有些農會沒有加工或足夠倉促貯藏空間，加上後續還收購後，地方農會也會面臨產銷何處等問題，呼籲中央不要頭痛醫頭、腳痛醫腳。

農委會昨天宣布輔導虎尾、北港以及元長鄉農會以每台斤40元以上的價格收購黑金剛品種...
農委會昨天宣布輔導虎尾、北港以及元長鄉農會以每台斤40元以上的價格收購黑金剛品種花生700噸；雲林縣長張麗善（右）表示，收購不該有條件限制，並擬定配套措施。記者李京昇／攝影
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張麗善

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