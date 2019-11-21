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花生價低農糧署批縣府沒責任？ 張麗善：農委會理當檢討

2019-11-21 10:56聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

花生進口政策，導致價格跌落，引起雲林縣政府與農委會隔空互槓，農糧署長胡忠一昨天砲轟落花生價低，雲林縣長張麗善難道都沒責任；張麗善今天回應，農委會理當虛心檢討，反責備人民團體的農會無能，實不是一個負責任政府機關所該有的作為。

胡忠一說，落花生價低，張麗善當縣長的人會覺得很可恥，因為是雲林最多的作物，「縣長好像她沒責任？」不能跟中央唱反調，一直說明年一月要進口當然盤商不買。

張麗善表示，花生是雲林的重要農產，今年的花生產量減少2成價格上漲，價格理當要較往年好，11月12日前的交易價格也確是如此，達到一台斤47元，但一夕間價格劇跌。

她說，自己是一個點出問題的人，是反映農民心聲的公僕，11月12日農委會花生決標資料公布，通過明年1月起將進口花生5235噸，消息一公布預期心理效應，導致多間盤商不願進場，買氣不佳讓價格下跌。

張麗善表示，她在議會答詢議員時，將實情回覆議員，並反映給中央主管機關，依農委會的高度應該要看得出問題癥結，該緊急解決攸關農民生計的價格劇跌問題，而不是批判點出問題的人。

她也批，農委會身為全國農業最高主管機關，領的是民脂民膏，農民及地方政府提出的問題與困境，理當虛心檢討，並提出對策；卻反責人民團體的農會無能，實不是一個負責任政府機關所該有的作為。

雲林縣長張麗善。記者李京昇／攝影
雲林縣長張麗善。記者李京昇／攝影
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張麗善

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