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聯合報系「願景工程」團隊獲2019卓越新聞社會公器獎

2019-11-20 17:33攝影中心 記者林俊良／即時報導

聯合報系「願景工程」團隊在下午舉行的第18屆卓越新聞獎頒獎典禮中，獲2019卓越新聞社會公器獎，聯合報系「願景工程」獲獎，聯合報系董事長王文杉於二○一一年宣示集合報系資源成立願景工作室，以「形塑影響，策動轉變」為宗旨，八年來，採訪製作超過九十六個深度報導。是此獎開辦以來首度獲獎的商業媒體。願景工作室執行長羅國俊代表上台領獎。

願景工作室執行長羅國俊代表上台領獎。記者林俊良／攝影
願景工作室執行長羅國俊代表上台領獎。記者林俊良／攝影
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聯合報系「願景工程」團隊在下午舉行的第18屆卓越新聞獎頒獎典禮中，獲2019卓越...
聯合報系「願景工程」團隊在下午舉行的第18屆卓越新聞獎頒獎典禮中，獲2019卓越新聞社會公器獎，聯合報系董事長王文杉（中）受到與會貴賓的祝賀。記者林俊良／攝影
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聯合報系「願景工程」團隊在下午舉行的第18屆卓越新聞獎頒獎典禮中，獲2019卓越...
聯合報系「願景工程」團隊在下午舉行的第18屆卓越新聞獎頒獎典禮中，獲2019卓越新聞社會公器獎，聯合報系董事長王文杉（左一）、願景工作室執行長羅國俊（左二）與願景團隊一同合影。記者林俊良／攝影
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願景工作室執行長羅國俊（右）代表上台領獎。記者林俊良／攝影
願景工作室執行長羅國俊（右）代表上台領獎。記者林俊良／攝影
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願景

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