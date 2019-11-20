聯合報系「願景工程」團隊獲2019卓越新聞社會公器獎

相關新聞
台波簽刑事協定 立委肯定成果2019-11-20 16:02
太陽花國賠案打擊基層士氣？員警違法濫權不能忽視2019-11-20 10:17
「外籍叢書出版王」賴阿勝驟逝 一生堅持文化人風格2019-11-20 00:10
機場改善要21年？ 交部：前閣揆的疑惑令人遺憾2019-11-19 23:55
回響／移民署：移工產子 擬委託民間團體安置2019-11-19 23:47
回響／移工黑戶寶寶 監院糾正政院2019-11-19 23:39
「廠商自訂投資金額比7千億更高」 政院用數字駁灌水說2019-11-19 21:55
威尼斯淹大水 外交部：願合作協助後續重建2019-11-19 19:41
黑戶寶寶問題遭糾正 移民署：研議妥適作法2019-11-19 18:51
監察院糾正移民署黑戶寶寶政策 移民署：研議妥適作法2019-11-19 18:46
小三有沒有教肛交？親子作家番紅花翻課本闢謠2019-11-19 18:32
桂冠負責人賴阿勝驟逝 鄭麗君：啟蒙一代台灣人的心靈2019-11-19 18:30
外勞子女「黑戶寶寶」嚴重 監委糾正行政院等多個單位2019-11-19 15:35
郭台銘掏四百萬美金 支持青年創業2019-11-19 15:23
正向帶動藝文發展 富邦集團獲文馨獎年度贊助獎2019-11-20 10:16
台大碩士在職學位學程 招生說明會報名中2019-11-18 17:08
跳脫教科書框架 遠東70「玩」出環境教育2019-11-13 00:00
竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光2019-11-11 15:23
新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉2019-11-07 00:00
熱門文章
影／柯文哲：那些搞台獨的兒孫全躲美、紐，都騙子啊！2019-11-20 11:16
「搞台獨的兒孫都躲美、紐」 柯文哲：他們就騙子啊2019-11-20 12:30
玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明2019-11-19 21:21
柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜2019-11-19 19:19
已婚飛官和女士官爆發不倫戀 航特部：調查中秉公處理2019-11-20 10:38
滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤2019-11-20 09:18
「韓粉五虎將」陳清茂 列國會政黨聯盟不分區第三2019-11-19 22:20
親民黨不分區 李鴻鈞第2、劉宥彤第42019-11-19 23:08
謝龍介選藍黨魁 護韓救黨拚大選 權力之爭也開打2019-11-20 08:00
韓國瑜被爆大安區房產 蔡英文辦公室三點到監察院舉發2019-11-20 14:47
中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身2019-11-19 19:10
柯文哲稱台獨兒孫躲國外 蔡英文：列黑名單被迫的2019-11-20 15:33
韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓營：韓未持有該房產2019-11-20 11:59
亮麗女士官與中校飛官被控嘿咻 她辯握的是男友生殖器2019-11-20 10:39
獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長2019-11-19 20:13
暫不考慮打「韓冰牌」 韓營：韓冰有人群恐懼症2019-11-20 09:05
賴清德：韓國瑜若執迷不悟 中華民國勢必滅亡2019-11-20 10:09
范成連退出不分區 國民黨：將按順位遞補2019-11-19 18:31
深夜讚郭董不好財 劉宥彤拚第三勢力進國會2019-11-20 01:32
宋楚瑜一句話打動 滕西華點頭列親民黨不分區2019-11-20 09:41
吳敦義連夜勸進 蔡正元回任國民黨副祕書長2019-11-20 12:42
18年後終列橘不分區 宣明智與宋楚瑜緣自一場無情大火2019-11-20 10:43
韓國瑜被爆大安區疑似也有房 韓辦發聲明告媒體2019-11-20 15:02
時力不分區黃國昌救不起來 柯文哲：騙選票而已2019-11-20 14:06
吳敦義稱民眾黨「泛藍」 柯文哲笑虧：這傢伙太會算計2019-11-20 10:42
柯文哲指郭被政治老狐狸欺負 郭台銘：他已嗜血成性2019-11-20 16:44
新光金公主從政 要為銀髮族發聲2019-11-19 23:38
雷霆2000多管火箭子母彈種 順應國際潮流停止生產2019-11-20 12:22
韓國瑜再被爆大安區疑有房產 林飛帆：已成炒房總統2019-11-20 12:28
吳斯懷與網友「直球對決」：對中華民國忠誠 問心無愧2019-11-19 23:28
韓營將推12月21日高雄挺韓大遊行 與罷韓遊行直球對決2019-11-20 09:50
退伍軍人社團發表聯合聲明 挺吳斯懷抗議抹紅2019-11-20 01:26
藍不分區戰火續燒…謝龍介留 范成連走 吳斯懷未退2019-11-20 00:21
桂冠負責人賴阿勝驟逝 鄭麗君：啟蒙一代台灣人的心靈2019-11-19 18:30
陳水扁同意列一邊一國不分區 喊話同意權在總統2019-11-20 15:53
機場改善要21年？ 交部：前閣揆的疑惑令人遺憾2019-11-19 23:55
「我不當砲灰」選舉常客志在賺錢 補助款全拿去…2019-11-20 09:00
心結擺一邊 謝長廷臉書祝福蘇貞昌早日康復2019-11-19 21:28
空軍捨增量國造萬劍彈改買美遙攻武器 預算曝光2019-11-20 13:27
影／宋稱孫中山托夢要他選!罵藍「腦子都是錢和官」2019-11-20 13:41
留言