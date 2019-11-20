台波簽刑事協定 立委肯定成果

2019-11-20 16:02 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



立委尤美女認為現在是台灣實質外交最好的時刻。立委管碧玲建議，外交部應大方給予國外學生獎學金，以培養對台友善的政經人才。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook

立法院20日審查6月17日簽署的台灣與波蘭刑事司法合作協定，加上近來台北市也即將跟捷克首都布拉格締結姊妹市，立委陳曼麗、尤美女等皆表示對實質外交的肯定。立委管碧玲建議，外交部應大方給予國外學生獎學金，以培養對台友善的政經人才。

廣義司法互助協定

法務部次長張斗輝強調，此協定是我國與歐盟會員國第一個「廣義」刑事司法互助協定，涵蓋刑事司法互助、引渡、受刑人移交及犯罪預防之資訊分享等事項。與美、中、菲律賓與其他邦交國簽署的協定皆屬於「狹義」，美菲等國不包含引渡和受刑人移交，中國則缺乏引渡協定。

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對於歐盟國家且非邦交國，能達成如此的實質外交進展，立委陳曼麗、尤美女、管碧玲等人皆表示稱許之意。不過對於在台外國人的犯罪，尤美女指出，收到的簡易庭判決書常常只有中文，必須增設通譯和中文判決書，以保障外國人的法律權益，張斗輝承諾會加強。

陳曼麗詢問，未來外交部考慮與哪些國家簽署司法合作協定？外交部次長謝武樵回應，外交部的考量除了邦交國，還有新南向與理念相近的國家。

培養對台友善人士

布拉格市長賀瑞普今年初拒絕一中條款，導致與北京取消姊妹市關係，近日即將和台北市締結姊妹市。管碧玲表示，主要原因之一為賀瑞普曾來台醫院實習，對台灣印象良好。由此個案能夠看出，長期外交工作可從小處著手，例如給予外國學生獎學金以鼓勵來台就學，培養對台友善的人才，並舉美國為例，對各國菁英的獎學金非常慷慨。

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