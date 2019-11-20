正向帶動藝文發展 富邦集團獲文馨獎年度贊助獎

2019-11-20 10:16 文／ 富邦集團 提供



文化部昨(19)日頒發第14屆文馨獎，富邦集團榮獲「年度贊助獎」，同時富邦集團及富邦藝術基金會亦分別榮獲「常設獎─金獎」。自2017年至2018年，富邦集團在藝術、文化等領域累計贊助金額逾新台幣2.2億元。頒獎典禮由文化部長鄭麗君頒獎，富邦集團由富邦金控資深副總陳昭如代表受獎、富邦藝術基金會由總幹事熊傳慧代表受獎。

富邦集團榮獲第14屆文馨獎年度贊助獎，圖為文化部長鄭麗君(左)頒獎予富邦金控資深副總陳昭如(右)。 圖／富邦集團 提供 分享 facebook

富邦集團得獎原因為：「以正向的初心帶動社會力量」，長期於展覽、音樂、電影、運動等文化藝術領域，提供贊助或實際購票支持並推動員工參與藝文活動。釋放集團資源與通路，創意結合藝文創作，支持國內各式文化展演藝術活動。透過資金的挹注，為文化工作者、文化相關產業，提供更好的資源與環境，同時落實文化的交流與持續創新。

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富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團相信，正向力的育成其中必須包含文化素養，了解自身的特質與自信，是台灣能與國際齊頭並進並的軟實力。因此，富邦集團透過各公司，及旗下富邦文教基金會及富邦藝術基金會，長期贊助藝文活動、推廣藝術生活化與倡議生活藝術化，持續成為台灣文創向上發展的推手及堅強後盾。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控經由音樂及電影兩大主軸，以活動主辦、贊助支持、購票回饋等方式，支持台灣優秀藝術人才，讓原創作品有展現的舞台，體現「正向的力量」品牌精神。同時，集團旗下富邦藝術基金會致力「藝術生活化、生活藝術化」，以開創的態度進行藝術分享，提供各種可能性與想像力活化社區、帶動城市、影響社會，展現藝術文化對於生活的加值效能。

富邦金控2017至2018年主辦「富邦小力生活音樂會」、「富邦Homie Party」，並自2015年起四度擔任「金馬獎暨金馬影展」贊助單位、2018年起與金馬執委會合辦「新導演論壇」，及六度支持「台北電影節」。富邦藝術基金會自1997年成立以來，已展出12屆的《粉樂町》當代藝術展，延續無牆美術館的發展，並長期舉辦「富邦講堂」，透過免費大型講座轉換知識成為競爭力；2016年起並與富邦建設合作「富邦藝旅」(Folio Hotel)，開創藝術與旅館結合的新典範。