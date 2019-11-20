親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
德國轉型正義

畜產公司前總經理貶去洗廁所 柯文哲：總經理不能掃嗎？

以懷舊療癒失智：英國的老人友善歷史村

正向帶動藝文發展 富邦集團獲文馨獎年度贊助獎

2019-11-20 10:16文／ 富邦集團 提供

文化部昨(19)日頒發第14屆文馨獎，富邦集團榮獲「年度贊助獎」，同時富邦集團及富邦藝術基金會亦分別榮獲「常設獎─金獎」。自2017年至2018年，富邦集團在藝術、文化等領域累計贊助金額逾新台幣2.2億元。頒獎典禮由文化部長鄭麗君頒獎，富邦集團由富邦金控資深副總陳昭如代表受獎、富邦藝術基金會由總幹事熊傳慧代表受獎。

富邦集團榮獲第14屆文馨獎年度贊助獎，圖為文化部長鄭麗君(左)頒獎予富邦金控資深...
富邦集團榮獲第14屆文馨獎年度贊助獎，圖為文化部長鄭麗君(左)頒獎予富邦金控資深副總陳昭如(右)。 圖／富邦集團 提供
分享

富邦集團得獎原因為：「以正向的初心帶動社會力量」，長期於展覽、音樂、電影、運動等文化藝術領域，提供贊助或實際購票支持並推動員工參與藝文活動。釋放集團資源與通路，創意結合藝文創作，支持國內各式文化展演藝術活動。透過資金的挹注，為文化工作者、文化相關產業，提供更好的資源與環境，同時落實文化的交流與持續創新。

富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦集團相信，正向力的育成其中必須包含文化素養，了解自身的特質與自信，是台灣能與國際齊頭並進並的軟實力。因此，富邦集團透過各公司，及旗下富邦文教基金會及富邦藝術基金會，長期贊助藝文活動、推廣藝術生活化與倡議生活藝術化，持續成為台灣文創向上發展的推手及堅強後盾。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控經由音樂及電影兩大主軸，以活動主辦、贊助支持、購票回饋等方式，支持台灣優秀藝術人才，讓原創作品有展現的舞台，體現「正向的力量」品牌精神。同時，集團旗下富邦藝術基金會致力「藝術生活化、生活藝術化」，以開創的態度進行藝術分享，提供各種可能性與想像力活化社區、帶動城市、影響社會，展現藝術文化對於生活的加值效能。

富邦金控2017至2018年主辦「富邦小力生活音樂會」、「富邦Homie Party」，並自2015年起四度擔任「金馬獎暨金馬影展」贊助單位、2018年起與金馬執委會合辦「新導演論壇」，及六度支持「台北電影節」。富邦藝術基金會自1997年成立以來，已展出12屆的《粉樂町》當代藝術展，延續無牆美術館的發展，並長期舉辦「富邦講堂」，透過免費大型講座轉換知識成為競爭力；2016年起並與富邦建設合作「富邦藝旅」(Folio Hotel)，開創藝術與旅館結合的新典範。

相關新聞

回響／移工黑戶寶寶 監院糾正政院

2019-11-19 23:39

「外籍叢書出版王」賴阿勝驟逝 一生堅持文化人風格

2019-11-20 00:10

太陽花國賠案打擊基層士氣？員警違法濫權不能忽視

2019-11-20 10:17

機場改善要21年？ 交部：前閣揆的疑惑令人遺憾

2019-11-19 23:55

回響／移民署：移工產子 擬委託民間團體安置

2019-11-19 23:47

「廠商自訂投資金額比7千億更高」 政院用數字駁灌水說

2019-11-19 21:55

威尼斯淹大水 外交部：願合作協助後續重建

2019-11-19 19:41

黑戶寶寶問題遭糾正 移民署：研議妥適作法

2019-11-19 18:51

監察院糾正移民署黑戶寶寶政策 移民署：研議妥適作法

2019-11-19 18:46

小三有沒有教肛交？親子作家番紅花翻課本闢謠

2019-11-19 18:32

桂冠負責人賴阿勝驟逝 鄭麗君：啟蒙一代台灣人的心靈

2019-11-19 18:30

外勞子女「黑戶寶寶」嚴重 監委糾正行政院等多個單位

2019-11-19 15:35

郭台銘掏四百萬美金 支持青年創業

2019-11-19 15:23

檢討溫管法 環保署：109年3月提出構想

2019-11-19 12:54

影／民間司改等團體 呼籲落實司改國是會議決議

2019-11-19 11:01

立院三讀 埋設自來水管得通過他人土地

2019-11-19 10:31

立院三讀 軍士官服役半年可申請育嬰留職停薪

2019-11-19 09:48

小一聽損生獲《倪安寧獎》 上台說故事博滿堂彩

2019-11-19 09:18

台大碩士在職學位學程 招生說明會報名中

2019-11-18 17:08

跳脫教科書框架 遠東70「玩」出環境教育

2019-11-13 00:00

竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光

2019-11-11 15:23

新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉

2019-11-07 00:00
看更多

熱門文章

黨內反彈 范成連開第一槍 退出國民黨不分區立委提名

2019-11-19 14:06

她被郭台銘勸進選立委 最後仍決定獨立參選

2019-11-19 15:32

玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明

2019-11-19 21:21

新黨明天提出不分區名單 邱毅掛頭牌

2019-11-19 16:03

【重磅快評】看柯文哲的不分區名單 張善政可有後悔？

2019-11-19 12:23

金門選情爆震撼彈！前縣長陳福海宣布參選立委

2019-11-19 17:31

再挺港警 葉毓蘭：恢復香港治安秩序 何錯之有？

2019-11-19 11:53

柯文哲東吳演講遇抗議 學生批：台大醫出來的韓國瑜

2019-11-19 19:19

詹江村稱未來黨主席絕非吳敦義 他點名這三人

2019-11-19 12:11

親民黨不分區 李鴻鈞第2、劉宥彤第4

2019-11-19 23:08

「蔡賴配」民調領先 命理老師估能拿700萬票

2019-11-19 14:45

滿滿郭台銘特色 親民黨不分區提名宣明智、劉宥彤

2019-11-20 09:18

「韓粉五虎將」陳清茂 列國會政黨聯盟不分區第三

2019-11-19 22:20

中科院機敏裝備測試艦曝光 高雄艦搭載陣列雷達現身

2019-11-19 19:10

宋楚瑜：明天公布親民黨不分區 郭台銘不會入列

2019-11-19 11:03

謝龍介選藍黨魁 護韓救黨拚大選 權力之爭也開打

2019-11-20 08:00

獨／國民黨明發新人事令 蔡正元、周繼祥任義務副秘書長

2019-11-19 20:13

「台商匯回資金是零」引爆爭議 府院大動員滅火

2019-11-20 00:13

海軍高雄艦甲板龐大結構 疑為飛彈發射系統或雷達

2019-11-19 17:01

范成連退出不分區 國民黨：將按順位遞補

2019-11-19 18:31

為不分區爭議止血 李明賢：吳斯懷、車宜靜應主動放棄

2019-11-19 12:44

採訪大選5次 他從未看過總統參選人為隨扈駐足哽咽

2019-11-19 17:08

爆出新戀情後和新男友同框 黃瀞瑩霸氣回應：我們很好

2019-11-19 14:37

深夜讚郭董不好財 劉宥彤拚第三勢力進國會

2019-11-20 01:32

不分區立委名單傷國民黨2020選情？吳敦義：我覺得還OK

2019-11-19 10:47

黑蝙蝠冒死偵回共機能掛原子彈情資 被稱米蟲退將不平

2019-11-19 13:31

挺韓群眾轉趨隱性 他看地方：「國政配」和「蔡賴配」只差3-5%

2019-11-19 12:24

「不會對不起栽培我的黨」 謝龍介宣布留在不分區名單

2019-11-19 14:43

蔡英文到頂了！他點出韓國瑜獲勝的最關鍵部分

2019-11-19 12:58

范雲要吳、葉退選 王炳忠諷：妳怎忽然變民進黨不分區

2019-11-19 17:01

回台投資掛零？孫大千批小英：神明前吹噓不怕神生氣

2019-11-20 08:39

整建東部軍事設施 空軍耗資億元整建賀田山雷達站

2019-11-19 13:43

一邊一國行動黨決定提名陳水扁當不分區 明訪扁盼首肯

2019-11-19 14:29

搶救南沙病重二廚 軍機跨海來回三千里赴太平島救人

2019-11-19 13:18

不分區名單撕裂藍營？侯友宜：講很多次了

2019-11-19 17:27

暫不考慮打「韓冰牌」 韓營：韓冰有人群恐懼症

2019-11-20 09:05

與韓國瑜市長交情好 許淑華：政黨政治的常態

2019-11-19 13:08

力抗1450 謝龍介：挺韓的年輕人愈來愈多

2019-11-19 17:15

吳斯懷與網友「直球對決」：對中華民國忠誠 問心無愧

2019-11-19 23:28

留在不分區名單 謝龍介：唯我可凝聚韓粉和藍營支持者

2019-11-19 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top