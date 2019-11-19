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外勞子女「黑戶寶寶」嚴重 監委糾正行政院等多個單位

2019-11-19 15:35聯合報 記者程嘉文／台北即時報導

目前國內的外籍移工高達71萬人，其中大部分處於青壯年，正好也是適齡生育的年紀。但受限於職場環境，懷孕移工逃跑，或生下未通報的「黑戶寶寶」，情況也愈來愈嚴重。先前聯合報還曾獨家報導，山地鄉鎮甚至出現逃逸移工及黑戶寶寶形成的聚落。監察院內政與少數民族、經濟與財政委員會，19日舉行聯席會議通過監委王幼玲、王美玉的提案，糾正行政院、內政部移民署、勞動部

監委調查報告指出，政府未落實處理外籍移工在台出生子女的身分權益，對外籍移工生育的非本國籍子女身分的處理機制嚴重失靈，使非本國籍新生兒通報案件及未合法取得居留證人數有增無減。這些「黑戶寶寶」難以獲得醫療、社福和教育相關的資源，造成嚴重人權問題。

王幼玲指出，我國國籍法的精神是屬人主義，因此移工在台生下的小孩，並不具有中華民國籍，雖然不能一般的「報戶口」，但須向主管機關申請外僑居留。但是如果父母身分是逃逸移工，子女就無法辦理外僑居留，導致生病也無法享有健保。

她指出，從民國96年至今年6月底，移民署接獲非本國籍新生兒通報，總計9381人，其中由外籍移工所生、隨即失聯的協尋者，共有496人，而且數字呈現上揚趨勢。若再加上移工自行在外生產，根本未經醫療院所接生的「黑數」，實際案例遠超於此，難以估計精確數字。

王幼玲也表示，依據現行性別工作平等法，雇主不得以員工懷孕為由解雇，但在外籍看護工方面，這項保障卻看得到吃不到。因為看護公一旦懷孕，就難以勝任照顧病人或老人的工作，雇主勢必要求將移工「轉出」，但在移工生產之前，根本不可能找到新工作，因此成為「雙輸」的局面。性別工作平等法也規定，懷孕勞工可以申請喘息服務，但對於家事移工來說，由於申請資格過嚴，這項規定同樣形同虛設。因此許多女性外籍看護工一旦發現懷孕，往往就選擇逃逸。

監委王美玉則說，她與王幼玲為此特別前往印尼，訪問主管機關與移工家庭。調查結果認為，勞動部隊移工在台工作期間懷孕、生產的法令規定，不符國際公約精神，政府必須由行政院出面，進行跨部會的討論，才可能解決問題。對於幫助外籍移工甚大，但至今未取得立案的台北市「關愛之家」，政院應該積極處理，協助立案，並關注後續經營維護。另外在外籍移工入境時，勞動部就應該提供關於避孕、生育等衛生教育、求助管道，以及懷孕生產子女之處置等資訊。

監委王美玉、王幼玲（左起）舉行記者會，說明糾正行政院等單位原因。記者程嘉文/攝影
監委王美玉、王幼玲（左起）舉行記者會，說明糾正行政院等單位原因。記者程嘉文/攝影
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移工懷孕勞動部行政院新生兒

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