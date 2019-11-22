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台北探索館「世界天空臺北」特展

2019-11-22 00:00文／ 臺北市政府觀光傳播局 提供

首推VR體驗 搭乘臺北號遨遊臺北天際

很少人知道，曾經有一架飛機是以「臺北」命名！臺北市政府觀光傳播局以「世界天空臺北」為展覽主題，在台北探索館展出超過百架難得一見的軍機與民航機模型，其中還有一架機身近六米的「臺北號」，將重現與飛行VR體驗，帶領民眾鳥瞰臺北各精采景點，此外，市政大樓西大門設置了參考空軍雷虎特技小組表演的始祖機「F-84G雷霆式戰鬥轟炸機」設計的飛機裝置，展覽即日起展出到12月29日，歡迎民眾「搭乘」打卡。

本次特展二樓設有近6公尺日治時期第一座臺人集資購買的飛機臺北號，民眾可透過VR鳥...
本次特展二樓設有近6公尺日治時期第一座臺人集資購買的飛機臺北號，民眾可透過VR鳥瞰 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
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此次特展將以台北探索館2樓特展廳為主展場，呈現了1930年代至今的照片、影像與文物。這裡特別重現了一架長近六米的巨型「臺北號」模型。

它是日治時期第一臺由民間集資的飛機，本次展出的機身設計結合投影技術，以透視方式進行內部結構的解說，是展場視覺的焦點。參觀民眾可透過VR體驗模擬駕駛「臺北號」，現場並搭配180度臺北城市街景影像，與不同時期的臺北空照圖投影，透過光雕投影以及空拍劇場的技術，讓大家體驗鳥瞰臺北的感動。

台北探索館「世界天空臺北」特展設置180度的擬真環景與臺北鳥瞰投影，彷彿置身天空...
台北探索館「世界天空臺北」特展設置180度的擬真環景與臺北鳥瞰投影，彷彿置身天空鳥 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
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臺北市唯一的機場「松山機場」承載著許多臺灣人的記憶，過去臺灣只要接見國外元首、國際巨星、甚至是國家代表隊出國征戰，都是從松山機場進出。本次特展很難得與臺北國際航空站、國防部空軍司令部、中華航空合作，展出了珍貴的老照片、飛機模型、還有飛行人員訪談，包括IDF戰機女飛官范宜鈴上尉及臺灣日治時期第一飛行員、也是「臺北號」的駕駛謝文達之子謝東漢，口述首次曝光的精采飛行技術故事等，帶領大家從不同的角度認識臺北航空史。

本次展覽也邀請到許多航空從業人員現身說法，例如中華航空退休人員蔡茂雄先生，他曾服務於軍方與中華航空共44年，是波音747飛機的首批維修團隊成員，曾經在松山機場維修過空軍一號，戰爭期間也曾派往越南為美軍做運輸機修復任務，因此提供許多難得一見老照片。現場還展示空服人員、地勤人員、機師及飛官等訪談，讓大家深入了解民航機作業服務流程與專業知識，以及飛行官養成訓練的精采過程。特展即日起展出到12月29日，歡迎民眾、學校團體參觀。

台北探索館「世界天空臺北」特展系列講座邀請到融融歷險記、布萊N機票達人分享旅遊經...
台北探索館「世界天空臺北」特展系列講座邀請到融融歷險記、布萊N機票達人分享旅遊經 圖／臺北市政府觀光傳播局 提供
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本次特展並推出免費系列講座，邀請踏遍各邦交國的超人氣YouTuber融融歷險記、機票達人布萊N蒞臨台北探索館4樓發現劇場，融融歷險記將透過分享邦交國的見聞，帶領大家認識異國風俗；布萊N機票達人將分享不同航空機種的搭乘經驗與超值機票挑選的秘密!想知道更多「世界天空臺北」特展與講座訊息，請上台北探索館官網查詢(https://discovery.gov.taipei/)。

■台北探索館「世界天空臺北」特展
展覽日期：即日起~12/29
展覽時間：09:00~17:00免費入場（週一暨國定假日休館）
展覽地點：台北探索館1、2樓（臺北市市府路1號）

■融融歷險記Ben's Adventure《邦交國計畫》講座
分享者：融融歷險記 Ben吳宇堯
講座日期：108/11/30 14:00-15:30(免費參加，13:30開放入場)
講座地點：台北探索館4樓發現劇場
報名網址：https://ppt.cc/fBBZfx

■布萊N機票達人《那些關於機票你不知道的事》講座
分享者：布萊N機票達人
講座日期：108/12/7 14:00-15:30(免費參加，13:30開放入場)
講座地點：台北探索館4樓發現劇場
報名網址：https://ppt.cc/fkxvWx

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