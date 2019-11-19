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小一聽損生獲《倪安寧獎》 上台說故事博滿堂彩

2019-11-19 09:18聯合新聞網 有故事／提供

盧樂丞當天穿著排灣族族服上台，表演朗讀故事。 有故事／提供
盧樂丞當天穿著排灣族族服上台，表演朗讀故事。 有故事／提供
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來自屏東縣春日鄉的排灣族部落、中重度聽損的盧樂丞克服先天障礙，在說故事比賽中獲得第三名，努力學習的毅力，獲頒《倪安寧獎》，媽媽很欣慰，臉上不自覺露出了微笑。

盧樂丞目前就讀國小一年級。在他十個月大時，爸爸因突發心臟病過世，媽媽傷心至極，但為了讓孩子及時接受聽語訓練，還是咬著牙，把悲傷轉化為前進的力量。從屏東春日出發到雅文高雄中心，來回兩個小時的路，原本不太會開車的媽媽，開一趟要比別人花上兩、三倍的時間，因為孩子，樂丞媽媽往返於熙來攘往的車流之中，是為母則強的最佳見證。

談到樂丞，最令媽媽她印象深刻的是，樂丞曾主動報名學校的說故事比賽，還在比賽中獲得了第三名。「現在回想起來，」媽媽感性地說，「和樂丞一起去雅文學說話，真的是一段最美好的親子時光。」

2019年倪安寧頒獎典禮現場聽損大小朋友齊聚，彼此互相勉勵、期許未來每個聽損的孩...
2019年倪安寧頒獎典禮現場聽損大小朋友齊聚，彼此互相勉勵、期許未來每個聽損的孩子都能展現屬於自己的光芒。 有故事／提供
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雅文兒童聽語文教基金會昨（17）日在高雄大東文化藝術中心舉辦第18屆《倪安寧獎》頒獎典禮，共計35位就讀國中小及高中的聽損生接受表揚，聽損大小朋友齊聚，場面溫馨感人。高雄市社會局身障科科長陳慧芬特別嘉許並勉勵得獎的聽損生。

為鼓勵聽損生克服先天的聽力挑戰，能夠透過口語溝通，進入並適應就讀普通學校，雅文兒童聽語文教基金會從2002年起，每年都會發掘與肯定在校表現優異的聽損生，藉此頒獎活動讓社會大眾看見聽損生的努力。去年以相聲表演博得滿堂彩，今年僅11歲、極重度聽損的郭亮星更擔任本屆典禮主持人，小小年紀即展現穩健台風。

雅文基金會執行董事陳景松表示，孩子的成長過程必定會面臨許多生命挑戰，然而，對於聽損兒而言，除了要克服先天聽力挑戰，在進入普通學校就讀後，還要透過口語溝通的能力來適應學習，這過程並不容易，除了感謝家人長時間投入聽語訓練的努力，更不能忘記那些用愛回應需要的無私幫助者。

屏東縣心臟病親子

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