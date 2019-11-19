上揚創辦人張碧辭世 鄭麗君：謝謝她讓世界聽到台灣

2019-11-19 00:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



台灣重要本土唱片「上揚唱片」的創辦人張碧女士昨天上午辭世，文化部長鄭麗君聞訊後深表哀悼。上揚唱片長年致力於台灣優秀音樂家作品的錄製及推廣，讓全世界都能聽到台灣的聲音，鄭麗君代表文化部致上最高敬意。

上揚唱片為台灣第一家國際唱片公司，是台灣藝術音樂出版的重要推手。同時，上揚唱片早年代理DGG、PHILIPS、哥倫比亞等主流大廠的音樂，為台灣引進不少國際優質唱片。

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1980年代，在張碧女士的帶領轉型下，上揚唱片開始為台灣作曲家錄製專輯，例如江文也在奧林匹克國際音樂比賽的得獎作品「台灣舞曲」。以及馬水龍重要代表作「梆笛協奏曲」、「廖添丁管絃樂組曲」等。

此外，上揚唱片也有系統整理了400年來台灣歌謠發展資料，包括鄧雨賢、楊三郎、陳達儒、周添旺等人的經典台灣民謠與創作歌曲，並將其改編成為氣勢十足的交響詩篇，出版一系列以管弦樂團伴奏的台灣民謠專輯，並發行樂譜。此舉讓台灣本土音樂有了嶄新生命力，也成為學校機關團體文化教學重要的參考資料。

近年，上揚更製作了一系列「台灣新勢力」專輯，除挖掘台灣優秀音樂新秀，提供古典、爵士、流行等領域的音樂家發聲的機會與舞台，更透過和跨國唱片公司合作方式，將國內優秀的唱片作品行銷海外，讓全世界都能聽到台灣的聲音。