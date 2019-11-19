中進中出旅遊 目標容量千萬人次
2019-11-19 00:01
聯合報 記者游振昇
／台中報導
台中國際機場國內航廈改善工程昨動工，蔡英文總統說，這是投資中台灣發展，投資全台未來，期許交通部加快腳步，未來要以國際標竿機場格局擴建台中機場設施，推動新國際航廈、民用跑道等。
兩座航廈外觀進行意象整合設計，完工後航廈年整體容量可增加一百萬人次，達三百六十九萬人次。目前國內航廈是二層樓建築，改建後為三層，各樓都將與國際航廈連通，增設空橋等設備。整體改善工程將投入九點九億元，二○二二年底完工。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
蔡總統表示，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源，這幾年，「中進中出」的國際旅遊模式，就是林佳龍打下的基礎。台中機場已有具體明確的發展方向，未來要以國際標竿機場的格局，逐步擴建既有的機場設施，並推動新國際航廈、民用跑道等各項建設。
林佳龍表示，因應台中機場運量快速成長，已指示民航局提早啟動辦理「台中機場二○四○年整體規畫」，以一千萬人次以上的容量為目標。
民航局長林國顯簡報指出，台中國際機場客運量快速成長，去年運量已達歷史高峰兩百六十四萬人次，較前年成長超過百分之十，也讓航廈及營運機坪面臨飽和壓力。今年二月底啟用七座遠端的過夜機坪，減緩營運機坪調度壓力。
林國顯表示，台中機場國內航廈改善工程將延續國際航廈「國慶鳥展開雙翼凌空翱翔、乘風破浪」設計理念，將兩座航廈在外觀上進行意象整合設計。
留言