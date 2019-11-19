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中進中出旅遊 目標容量千萬人次

2019-11-19 00:01聯合報 記者游振昇／台中報導

台中國際機場國內航廈改善工程昨天動土，蔡英文總統等人主持動土典禮。 記者游振昇／...
台中國際機場國內航廈改善工程昨天動土，蔡英文總統等人主持動土典禮。 記者游振昇／攝影
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台中國際機場國內航廈改善工程昨動工，蔡英文總統說，這是投資中台灣發展，投資全台未來，期許交通部加快腳步，未來要以國際標竿機場格局擴建台中機場設施，推動新國際航廈、民用跑道等。

兩座航廈外觀進行意象整合設計，完工後航廈年整體容量可增加一百萬人次，達三百六十九萬人次。目前國內航廈是二層樓建築，改建後為三層，各樓都將與國際航廈連通，增設空橋等設備。整體改善工程將投入九點九億元，二○二二年底完工。

蔡總統表示，機場是城市的重要門戶，也是人潮的來源，這幾年，「中進中出」的國際旅遊模式，就是林佳龍打下的基礎。台中機場已有具體明確的發展方向，未來要以國際標竿機場的格局，逐步擴建既有的機場設施，並推動新國際航廈、民用跑道等各項建設。

林佳龍表示，因應台中機場運量快速成長，已指示民航局提早啟動辦理「台中機場二○四○年整體規畫」，以一千萬人次以上的容量為目標。

民航局長林國顯簡報指出，台中國際機場客運量快速成長，去年運量已達歷史高峰兩百六十四萬人次，較前年成長超過百分之十，也讓航廈及營運機坪面臨飽和壓力。今年二月底啟用七座遠端的過夜機坪，減緩營運機坪調度壓力。

林國顯表示，台中機場國內航廈改善工程將延續國際航廈「國慶鳥展開雙翼凌空翱翔、乘風破浪」設計理念，將兩座航廈在外觀上進行意象整合設計。

機場民航局林佳龍蔡英文台中市

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