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航空貨運新布局 華航闢孟買據點

2019-11-18 14:37聯合晚報 記者黃淑惠／台北報導

華航再闢孟買為第二個純貨運據點。 圖／華航提供
華航再闢孟買為第二個純貨運據點。 圖／華航提供
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美中貿易戰後，全球貨運也開始改變，航空貨運業者跟著調整，華航印度德里貨運航點後，看好未來市場潛力，再闢孟買為第二個純貨運據點。國內兩大航空物流業者中菲行、台灣空運也都強化東協市場布局，全面搶攻商機。

美中貿易戰開始後，許多廠商找尋第二生產基地，隨著這樣的趨勢，航空貨運市場布局也開始改變。華航積極掌握貨運脈動與貨源商機，看好印度市場潛力，選擇孟買為第二個純貨運據點，以台灣為轉運樞紐，強化亞洲至印度及歐洲貨運航網版圖。

華航在國際航空貨運表現已穩領先地位，依據國際航空運輸協會（IATA）統計資料，2018年國際航空貨運重量，華航承運約151.2萬噸貨量，較2017年成長3.4%，排名全球第六，所以華航的貨運市場布局，具有指標意義。

航空物流業者中菲行長期布局東協市場，在最近組織調整中，五人決策小組經營執委長，由新加坡施振昇擔任，可看出中菲行對東協市場的重視。

台灣空運是台灣物流出口排名前五大，繼去年加碼新加坡布局後，下個月成立越南分公司，提供一條龍供應鏈。

華航指出，孟買國際機場有印度西部門戶盛名，擁有印度最大海港與主要空港，華航布點台北、孟買、阿姆斯特丹的第二條營運印度的貨運航線，延攬亞洲各地，經台灣到印度及歐洲地區的貨源。

印度華航孟買

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