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Gogoro電能推手 美籍方德良獲移民署頒發梅花卡

2019-11-17 16:15中央社 台北17日電

來自美國的方德良為Gogoro能源系統總工程師，從小就像美國影集「馬蓋仙」一樣愛發明、改造器具，對台灣電動機車產業貢獻良多，獲移民署頒發外僑永久居留證梅花卡。

Gogoro電動機車充電站普及全台，讓國人可享受方便又廉價的乾淨環保電能，其中，關鍵靈魂人物就是方德良（Daniel Robert Vickery）。為肯定及感謝他對台灣電動機車產業的貢獻和努力，移民署台北市服務站今天頒發外僑永久居留證梅花卡給方德良，恭賀他以高級專業人才的條件審核通過。

移民署今天發布新聞稿指出，方德良在1988年出生於美國麻薩諸塞州，從小就對電機充滿興趣，猶如美國影集主角「馬蓋仙」一般，喜歡發明及改造各式各樣器具；在以優異成績取得美國麻省理工學院（MIT）電子工程及電算科學工程碩士學位後，任職於美國矽谷的甲骨文公司，並負責設計能源系統。

方德良為創造出更貼近使用者需求的環保能源產品，於2013年前往友人在香港的新創公司工作，並設計出不用煤炭或瓦斯就能烹煮炒菜的太陽能炊具；為追求真愛、也是現在的老婆，他於2014年來台展開新生活，並於2015年加入Gogoro團隊。

加入Gogoro團隊4年多，方德良從電機工程師協理升為能源系統總工程師，並帶領60人的團隊，全力研發電力系統能依使用者人數，進行快速放電、充電與置換電池的充電站服務，讓電池控制系統滿足國人需求，Gogoro電動機車也越來越普及化。

新聞稿中，方德良表示，他熱愛台灣，已登過玉山主峰，也常騎Gogoro穿梭在這片土地上；同時，自己在台也負責招募、培養新生代能源工程師，希望能建構更安全、快速、節能及環保的電池系統，希望善盡保護地球永續的責任。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯說，政府為吸引國外專業人才，於「入出國及移民法」訂有梅花卡申請規定，經審核通過符合規定的外國籍專業人才，不須居留滿5年即可提出申請；另外，藉由「國籍法」及「外國專業人才延攬及僱用法」修訂，對台灣具特殊貢獻或具台灣所需高級專業的外國人，可在不放棄原國籍情況下取得中華民國國籍。

另外，高級專業人才梅花卡持卡人，也不受每年居住滿183天的限制，盼透過法規鬆綁，吸引更多專業技術人才來台居留。

移民署電動機車梅花

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