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聯合報一周大事11/10~11/16

2019-11-17 04:57聯合報 綜合報導

國內：

14日：香港局勢惡化，在港台生惶惶不安，1021名在港台生已逾半打包返台，大學招聯會通過教育部臨時動議，協調台、清、交等各校，在港台生可比照日本311震災模式，以「外加名額」返台研修學分，且接續下學期轉學等銜接措施。

16日：國民黨不分區立委名單引發爭議，黨中央委員會議進行同意權投票，黨主席吳敦義將自己改列安全名單邊緣，化解反彈情緒，最後僅有涉共諜案、未參與自我介紹的陸委會前副主委張顯耀一人遭否決創下國民黨不分區提名人遭中央委員否決的首例。

國外：

11日：香港「雙十一」全城大亂，反送中示威者發起「三罷」行動，堵路和癱瘓地鐵等公共交通，全港多處爆發激烈警民衝突。港警向示威者實彈射擊3槍，一名21歲學生中彈危殆；香港中文大學也成重災區，13日宣布學期提前結束。

15日：美國眾議院對總統川普的彈劾調查舉行第二場公開聽證會，美國駐烏克蘭前大使尤凡諾維契（Marie Yovanovitch）出席作證，稱川普與烏克蘭總統關於她的對話，令她備受威脅；川普則在尤凡諾維契作證期間，透過推特攻擊她，引發議論。

11月12日晚間，香港示威者與警方對峙，中大校園內多處雜物起火。香港中通社
11月12日晚間，香港示威者與警方對峙，中大校園內多處雜物起火。香港中通社
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