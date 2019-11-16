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日系畫風反霸凌 陳立沛犯罪預防漫畫二連霸

2019-11-16 15:05中央社 台北16日電

法務部今天舉辦2019年暑期青少年兒童犯罪預防四格漫畫得獎作品頒獎典禮，新北市三重高中國中部陳立沛以日系畫風宣導反網路霸凌獲選第一名，寫下國中組二連霸。

暑期青少年兒童犯罪預防四格漫畫比賽今年為第8屆，陳立沛自小學6年級開始參賽，連2年獲得第二名，去年首度拿下國中組第一名，今年成功蟬聯國中組榜首。

陳立沛今天在母親陪同下出席頒獎典禮，她說，從小就喜歡畫畫，但直到國小3年級才開始接受較正規的教導，由於深受日本漫畫影響，青少年對漫畫風格也較感興趣，因此選擇日系漫畫風格作畫參賽。

陳立沛說，隨著科技進步，許多青少年很常使用臉書等網路資訊，也常發生許多網路霸凌，不久前南韓也才發生女星疑因遭網路攻擊而尋短的事件，因此希望透過繪畫宣導如何防制網路霸凌。

法務部長蔡清祥今天出席頒獎典禮，致詞時表示希望法治教育能從小建立，也期望透過繪畫讓反毒、反詐騙、反暴力等觀念深植學生心中，還不忘現場進行反賄選宣導，呼籲參賽學生能影響長輩，不要賣票而影響選舉公平、社會祥和與政治清明。

為增進兒童少年犯罪預防的觀念，法務部結合台北市青少年發展處等機關團體，在今年暑假舉辦「炎夏『漫』活，創意說『畫』」2019年暑期青少年兒童犯罪預防四格漫畫比賽，期望藉由手繪四格漫畫的創作過程，啟發學生學習預防犯罪的正確觀念。

本次徵稿活動吸引各地國小、國中及高中（職）學生踴躍投稿，總計投稿作品600件；參賽學生作品關注的主題前3名，依序分別是毒品犯罪、暴力犯罪、網路犯罪。

為讓社會大眾有機會欣賞到這些極具創意與想像力的畫作，今天起在台北市青少年發展處1樓大廳展覽區展出得獎作品，展期至12月15日止。

網路霸凌

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