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張顯耀落馬！國民黨史首次不分區立委提名人被否決

農業政策再撒幣？陳吉仲宣布明年青農貸款5年免息

2019-11-16 11:56聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地青農代表座談，宣布明年青農貸款，無論新舊戶，貸款額度200萬內5年免付利息，本金攤還展延1至3年；對農業公費專班畢業生等對象，給付2年農業準備金，每年36萬元合計72萬元。

陳吉仲說，青農是指18歲以上45歲以下從事農作青年，為鼓勵青年務農，減輕經營負擔，明年開辦青農貸款5年免付利息，舊貸款戶也可以追溯辦理， 貸款額度200萬內5年免付利息，經營成本偏高者，本金攤還可以展延1至3年。

他還提出農民準備金，幫助對象包括農業公費專班畢業生，見習農場及育成基地的農業大學及高中職校畢業生，以及跨域從農，農業專業訓練達一定時數者，給付2年農業準備金， 每年36萬元合計72萬元。

有青農提問，貸款時剛好滿45歲，還可享免息優惠嗎?另有青農提問貸款是否要提供擔保品?陳吉仲說，貸款免息以貸款時年齡為主，可以追溯計算，只要符合青農條件，沒有擔保品可以向農業信保基金貸款。有青農說，貸款5年免息，政策立意良好，還未公布實行細則辦法，不知具體內容，希望農委會輔導團協助。

首次在嘉義縣舉辦的全國農村青年嘉年華活動，除農業政策宣導座談，還有青農愛心市集及趣味競賽等，熱鬧滾滾，陳吉仲帶領相關主管由嘉義縣長翁章梁及縣農會總幹事黃貞瑜陪同，與全國青農代表同樂。

農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地...
農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地青農代表座談，青農提問。記者魯永明／攝影
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農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地...
農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地青農代表座談。記者魯永明／攝影
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農委會主委陳吉仲(站立者)上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策...
農委會主委陳吉仲(站立者)上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地青農代表座談。記者魯永明／攝影
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青農陳吉仲青年

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