農業政策再撒幣？陳吉仲宣布明年青農貸款5年免息
2019-11-16 11:56
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
農委會主委陳吉仲上午到嘉義縣政府，參加農村青年嘉年華活動，宣導農業政策與全國各地青農代表座談，宣布明年青農貸款，無論新舊戶，貸款額度200萬內5年免付利息，本金攤還展延1至3年；對農業公費專班畢業生等對象，給付2年農業準備金，每年36萬元合計72萬元。
陳吉仲說，青農是指18歲以上45歲以下從事農作青年，為鼓勵青年務農，減輕經營負擔，明年開辦青農貸款5年免付利息，舊貸款戶也可以追溯辦理， 貸款額度200萬內5年免付利息，經營成本偏高者，本金攤還可以展延1至3年。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
他還提出農民準備金，幫助對象包括農業公費專班畢業生，見習農場及育成基地的農業大學及高中職校畢業生，以及跨域從農，農業專業訓練達一定時數者，給付2年農業準備金， 每年36萬元合計72萬元。
有青農提問，貸款時剛好滿45歲，還可享免息優惠嗎?另有青農提問貸款是否要提供擔保品?陳吉仲說，貸款免息以貸款時年齡為主，可以追溯計算，只要符合青農條件，沒有擔保品可以向農業信保基金貸款。有青農說，貸款5年免息，政策立意良好，還未公布實行細則辦法，不知具體內容，希望農委會輔導團協助。
首次在嘉義縣舉辦的全國農村青年嘉年華活動，除農業政策宣導座談，還有青農愛心市集及趣味競賽等，熱鬧滾滾，陳吉仲帶領相關主管由嘉義縣長翁章梁及縣農會總幹事黃貞瑜陪同，與全國青農代表同樂。
留言