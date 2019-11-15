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移民班第7期結訓 移民官再注入新血

2019-11-15 14:30聯合晚報 記者吳志雲／台北報導

內政部移民署移民班第七期學員結訓典禮上午舉行，內政部長徐國勇出席時表示，新住民已是我國重要資產，政府推動的相關照顧政策，雖不能立竿見影，馬上看到成效，但是對新住民子女的培育從小扎根，逐步因應未來產業人力需求，政府對新住民建構前瞻性的生涯探索平台，將新住民的優勢展現，讓新住民找到一條「新」的道路與新的方向。

徐國勇並表示，政府大力推動新南向政策，積極辦理新住民及子女相關培力計畫，這次結訓學員中，鄭珮怡及潘琳燕特別值得鼓勵 ，他們曾參加移民署舉辦的「新職人啟航培育營」，透過營隊之職涯發展、經貿趨勢及企業參訪等課程，擴展了他們的國際視野，並發現要與媽媽學習新住民母語，也開啟了報考移民特考的想法，並分別考上移民特考的印尼語組及越南語組，以從事公職回饋政府對新住民的照顧。

另外，讓徐國勇感佩的是，此次有兩位新住民媽媽也考上移民特考，並通過各項學科及體技(能)測驗，其中一位是越南媽媽嚴沛瀅，遠從越南嫁來台灣，雖然只是家庭主婦，從85年開始，就讀補校完成各項學程，並從空中大學畢業，在移民署台北市服務站擔任通譯工作時，順利考上移民官；另外一位印尼媽媽黃巧娟，之前則是在新竹地院及移民署服務站擔任通譯，在同仁鼓勵下，也考上移民特考印尼語組。

移民署表示，此次參加結訓典禮學員共計124人，是從2100多名考生中脫穎而出，並通過基礎教育訓練及專業訓練合格，將分發到移民署各單位接受實務工作。

移民署移民班第七期結訓學員包括新住民及新住民二代，左起為印尼籍新住民黃巧娟、新住...
移民署移民班第七期結訓學員包括新住民及新住民二代，左起為印尼籍新住民黃巧娟、新住民二代潘琳燕（母-越南籍）、越南籍新住民嚴沛瀅、新住民二代鄭珮怡（母-印尼籍）。 圖／移民署提供
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