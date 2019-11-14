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10萬農地被消失 民團籲地方政府住手

2019-11-14 16:46台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

地球公民基金會14日召開「10萬農地被消失，縣市政府快住手」記者會指出，全國國土計畫草案5年內將開發15年所需4.6倍的產業用地，估計全國農地恐將少於65萬公頃，恐無法維持台灣糧食自給率40%的低標，民團齊呼籲停止舊思維的離譜規劃。

國土開發過度膨脹

地球公民基金會質疑，各縣市政府在國土計畫畫大餅，提出天馬行空的新市鎮、產業園區、觀光景點等開發案，透過劃設未來發展儲備用地，侵佔大面積農地。而許多開發案的可行性卻令人質疑，恐再度淪為蚊子園區、人煙稀少的市鎮，只為了炒地皮，讓寶貴的農地流失，造成全台灣人民的糧食安全危機。

地球公民基金會山林國土組專員吳其融表示，經濟部工業局推估到2035年，台灣僅需新增3,311公頃的產業用地，但全國國土計畫卻要在2025年前開發4.6倍的農地，也就是1萬5,347.92公頃，5年就要達成15年的4.6倍開發。尚未公布草案的宜蘭縣、新竹市、彰化縣，應盡速透明化，以免有黑箱國土重劃之虞。

副執行長蔡中岳表示，地方政府變更地目太多，沒做好橫向協調責任在中央政府，農地流失的始作俑者是內政部。過去那些浮濫的開發，不能任由中央劃設讓地主爽賺。新北、桃園只做了資訊公開，但內容爛也沒用。不必要的開發規劃，後遺症是許多迫遷議題。許多農地違章工廠名目上是農地，但實際上就是違章工廠。

工業進駐汙染農產

環境法律人協會專員黃子芸表示，桃園市、新北市都公開了技術報告，但就是沒說明清楚各類農業發展區數量，第1類農業用地共1千多公頃，現在優良農地只剩下80公頃，卻劃設了1,647公頃居住用地。目前新莊副都心跟塭仔圳市地重劃區，已經足以減緩居住人口壓力。為何「城鄉2-3」的居民要面對繼承權保障的不予執行，還有迫遷壓力？

台灣農村陣線彰化農民許文烽說，地方政府透過土地開發炒作獲得進帳及發展動能，去餵養自己的地方派系及選民。1公頃農地價格約7千萬到1億，農地規模需要10公頃，種田要種600年才買得起。彰化中科4期放在二林，打鐵厝產業園區設在有機農業區、自來水取水口、高密度住宅區、醫療園區，應通盤檢討。

主婦聯盟環境保護基金會專員蔡家昇表示，在周遭都是良田的地方劃定工業園區，會造成嚴重的農產品汙染，也會引起周邊養殖漁業跟養蜂業者擔心水質汙染。

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農地

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