親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宋楚瑜五度參選
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

整理／國民黨、時代力量不分區立委提名出爐 誰是夢幻名單？

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

聯合報獲33屆吳舜文新聞獎深度報導獎

2019-11-13 16:13攝影中心 記者胡經周／台北即時報導

第33屆吳舜文新聞獎今天頒獎，聯合報記者陳熙文以「敬鵬大火周年專題報導」，獲文字類深度報導獎。

聯合報記者陳熙文（右）以「敬鵬大火周年專題報導」，獲文字類深度報導獎，由新北市長...
聯合報記者陳熙文（右）以「敬鵬大火周年專題報導」，獲文字類深度報導獎，由新北市長侯友宜（左）頒獎。記者胡經周／攝影
分享

大火

相關新聞

高鐵南延加劇馬太效應？偏鄉最需要的是什麼？

2019-11-13 09:50

社會創新獎 聯合報系願景工程等9機構獲獎

2019-11-12 23:35

影／中科院50周年院慶 總統蔡英文攜手同心手印牆

2019-11-12 19:03

影／第2屆社會創新獎 聯合報系願景工程等9家機構獲獎

2019-11-12 15:27

台農發沒給財報 立委揚言杯葛預算

2019-11-12 13:52

持續虧損？農委會：台農發業務逐漸穩定

2019-11-12 13:51

理事長傳遭施壓離職 宜蘭漁工工會申請勞動裁決

2019-11-12 12:22

農委會：台農發執行業務逐漸穩定 期明年損益平衡

2019-11-12 10:51

拒提供台農發營運資料 立委不滿揚言杯葛農委會預算

2019-11-12 10:40

跳脫教科書框架 遠東70「玩」出環境教育

2019-11-13 00:00

竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光

2019-11-11 15:23

新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉

2019-11-07 00:00
看更多

熱門文章

國民黨下屆34席不分區立委完整名單出爐 今常會通過

2019-11-13 02:23

國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

2019-11-13 14:04

謝龍介罵蔡英文「妓女」？ 他：別轉移蔡家炒地焦點

2019-11-12 20:40

國民黨不分區名單 黃暐瀚：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

2019-11-13 09:29

張善政爆料：李世光當經長時 辦公室包圍著紅衛兵

2019-11-12 22:10

從一顆網球開始 王金平喬王人生 馬英九始終不懂

2019-11-13 08:00

國民黨不分區底定 吳敦義入列排第八

2019-11-12 18:56

國民黨不分區30名單全都露 人選「驚奇連連！」

2019-11-13 00:08

票投小黨是浪費？ 扁痛批羅文嘉：傲慢囂張到極點

2019-11-12 21:07

挺吳派聚集黨中央支持列不分區 吳敦義感動得哭了

2019-11-13 13:48

榮總沒來她記下 林濁水質疑：總統可以講這樣的話嗎？

2019-11-12 21:02

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

2019-11-12 19:34

搭擋「廣告之母」余湘 宋楚瑜將第4度參選總統

2019-11-13 10:40

保住蘇震清戰場 洪恒珠退選背後「喬」了什麼？

2019-11-12 17:03

葉毓蘭列不分區第一 林昶佐：國民黨的價值是甚什麼？

2019-11-13 08:57

民進黨不分區／蘇震清未入榜 一席留給蘇嘉全選院長

2019-11-13 00:17

接宋楚瑜競辦發言人 2理由讓于美人點頭

2019-11-13 13:35

正式宣布參選總統 宋楚瑜：2020是我的終局之戰

2019-11-13 11:46

新聞眼／向派系妥協的名單 選民埋單嗎？

2019-11-13 00:28

幕後／黃國昌抱病穿梭 臨門一腳壓線敲定小燈泡媽媽

2019-11-12 19:09

藍不分區今掀牌…吳敦義列第八超安全 劍指國會龍頭

2019-11-13 00:03

宋楚瑜參選總統全文／期待扮演獨孤求敗 已準備44年

2019-11-13 12:04

藍綠是草包、菜包…宋參選總統是什麼？柯文哲這麼答

2019-11-13 11:01

蔡賴配被韓酸是潘金蓮與武大郎搭擋 賴清德回應了

2019-11-13 10:53

扁因為「這件事」砲打黨中央 批羅文嘉傲慢囂張到極點

2019-11-13 02:25

美軍爆冷門！神盾巡洋艦再過台海 今年第9次

2019-11-13 10:04

選戰筆記／宋神掌再出手 藍綠誰傷

2019-11-13 00:49

週刊爆黃瀞瑩男友曾和表特網紅交往 被讚「人生勝利組」

2019-11-13 11:49

【即時短評】「主席報恩，席次下修」的國民黨不分區

2019-11-13 12:07

國防部長首公開證實 共軍在我海峽中線部署海戰巡

2019-11-13 10:16

「廣告教母」任宋楚瑜副手 余湘：被十大政見打動

2019-11-13 12:07

宋楚瑜參選總統 郭辦送禮：藍郭粉集中投親民黨

2019-11-13 13:03

【長知識】刺針飛彈發射 彈尾為何噴出「塞子」？

2019-11-12 18:09

烏鴉夜諫 羅智強：盼吳敦義主席勿成罪人

2019-11-13 10:02

徐永明：對黃國昌列不分區的攻擊 到我為止

2019-11-13 02:55

國民黨不分區立委名單將出爐 朱營盼擺脫個人政治盤算

2019-11-12 19:13

變向禮讓林國慶？國民黨下屆嘉縣立委第2選區開放參選

2019-11-12 17:32

林俊憲估台南比去年選輕鬆 謝龍介：沒韓流還有洪流

2019-11-13 07:52

張善政自爆：愛飆車吃不少罰單 還曾被叫到監理所上課

2019-11-12 22:18

感謝郭台銘 宋楚瑜：他退出後我才對參選起心動念

2019-11-13 11:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top