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泰國臺商總會返臺投資考察 僑委會力促臺資回流

2019-11-13 13:28聯合新聞網 台北訊

吳新興致贈紀念品予參訪團團員，由郭修敏（右）代表受贈。圖／僑委會提供
吳新興致贈紀念品予參訪團團員，由郭修敏（右）代表受贈。圖／僑委會提供
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泰國臺灣商會聯合總會一行23人於11日至16日返臺進行投資參訪，僑務委員會11日舉辦歡迎晚宴，由委員長吳新興親自接待，吳新興對於泰國臺商總會能支持政府、響應臺商回臺投資政策表示感謝。

吳新興表示，泰國臺商總會轄下有15個分會，是泰國地區最重要的僑團之一，吳新興期勉旅泰臺商在事業成功之餘，也能多回臺投資及強化臺泰雙邊經貿關係。

吳新興以臺灣茶飲品牌日出茶太為例，日出茶太透過旅菲國臺商的引進，成功進軍菲律賓，在當地靠著珍珠奶茶一砲而紅，目前已展店120家，每周向臺灣總公司訂貨金額達3,000萬新臺幣，替臺灣本土產業創造不小的產值，也是臺灣本土品牌透過海外臺商走向國際的傑出範例。

泰國臺灣商會聯合總會總會長郭修敏表示，每次率團返臺參訪都希望能實際創造商機及交流，而非單純的走走看看，此趟行程也已安排泰國方面與茶飲品牌三點一刻洽談。

泰國臺灣商會聯合總會成立於1992年，隸屬於世界臺灣商會聯合總會及亞洲臺灣商會聯合總會體系，為旅泰僑臺商社團的代表，商會長期致力聯繫旅泰僑臺商，提供商機與資訊。

根據經濟部預估,臺商回臺投資方案回流投資金額，本週將達新臺幣7,000億。

泰國臺灣商會聯合總會返臺投資參訪，吳新興(前排中)親自接待。圖／僑委會提供
泰國臺灣商會聯合總會返臺投資參訪，吳新興(前排中)親自接待。圖／僑委會提供
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