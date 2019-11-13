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【重磅快評】何不直言 高鐵東延等案是撒錢買票

2019-11-13 08:07聯合報 主筆室

交通部提出東部輪軌規劃案，包括高鐵東延、東部快鐵等計畫，曾稱這是國土計畫的長遠規劃，甚至說這是台灣一日路網。完全不談成本效益，也不談運量可行性。其實，不如實話實說，就講這是撒錢買票，大家還能接受。

柯P對交通部的大話沒有直批，只說「智商七十的人就能分項把這些交通建設談得頭頭是道，但混在一起談，就是『鬼扯』」。柯P沒針對高鐵東延宜蘭批評，但是帶到了，讓交通部高官忙著回擊。

先看經費，交通部說，雙北捷運路網完成總經費預估達一兆五千億元，高鐵東延宜蘭「謙虛」得只要十分之一經費即能完成…交通部大官顯然算盤珠子沒撥對，北捷迄今僅部分路網營運，今年迄今平均運量每天二○六萬人次；這數字是平均值，上班日、周末一併計入。

高鐵東延宜蘭的運量，迄今交通部披露數字是尖峰時段每小時一萬八千人次，交通部沒說一天有幾小時尖峰？每周又有幾天出現尖峰需求？每周的運量預估是多少？如果每周只有二十萬人次的樂觀估計，好意思「謙虛」得只獅子大開口要北捷十分之一預算？

交通部高官真是天馬行空的天真到不行，竟然說「北宜直鐵窄軌改成標準軌就能走高鐵」，先不談現況是普悠瑪從西部廊道一路開到台東，難道直鐵通車後窄軌普悠瑪停駛？或者，乘客一路換車？窄軌車換寬軌，再換回窄軌南下？

更讓人不解交通部大官輪軌知識如此不足，難道沒考察過德國城際高鐵〈ICE〉、南韓高鐵〈KTX〉都因為有部分路段與傳統鐵路共軌，都是一四三五毫米標準軌，但高鐵機電系統沒法在弱質的傳統鐵路上施展，雖然都是標準軌，但是跑不出三百公里每小時的高速。

道理很簡單，給你一雙高檔跑鞋，必須在標準田徑跑道上才能跑出速度；如果穿高檔跑鞋但競賽路程是田埂，選手再厲害也跑不出速度。

台灣高鐵。本報資料照
台灣高鐵。本報資料照
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高鐵北捷柯P

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