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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

跳脫教科書框架 遠東70「玩」出環境教育

2019-11-13 00:00文／ 齊瓔

科技的進步讓生活變得更加便利，但是隨之而來的過度開發，讓地球不斷發出警報，像是全球暖化、失常氣候、海洋塑膠危機等，環境問題不能再消極面對。

為響應世界各國的環保行動，裕民航運、遠東百貨、亞洲水泥搭上遠東集團70周年公益主軸，設計一連串寓教於樂的公益活動，用輕鬆的方式將嚴肅的環保議題帶入學生與一般社會大眾的生活。

海洋可說是裕民航運的最佳夥伴，對於近年海洋的變化，總經理特助吳巨聖說，為了保護海洋以及大氣，裕民航運船隊堅守國際海事組織(IMO)的規定，將二氧化硫的排放量降至標準內，每艘船也落實垃圾分類，可燃的垃圾一定載到港口請配合廠商回收。

裕民航運捐贈「海洋危機」桌遊給全台200所國小，透過遊戲瞭解保護海洋的重要。攝影...
裕民航運捐贈「海洋危機」桌遊給全台200所國小，透過遊戲瞭解保護海洋的重要。攝影／李瑞彥
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海洋環境教育 向下扎根

台灣是美麗的海島國家，有豐富的海洋生態，但提到「海洋文化」卻乏人問津，裕民航運決定帶頭從環境教育向下扎根，透過公益行動將「海洋危機」桌遊，贈送給全台200所教學資源弱勢的國小。

在台北市關渡國小的教室內，學生腦力激盪進行「海洋危機」桌遊挑戰賽，以團隊合作的方式透過回收、淨灘、環保用品、綠色科技研發等方式尋找問題的解決之道。四年六班的導師蔡佩娟表示，在現代3C產品的刺激下，學生在課堂上大多難以專心，但是透過玩中學的方式，的確能幫助學生專注、吸收環保觀念。

裕民航運與伊甸基金會合作，邀請學童參觀海科館，增加對海洋的知識，進而珍惜海洋資源...
裕民航運與伊甸基金會合作，邀請學童參觀海科館，增加對海洋的知識，進而珍惜海洋資源。攝影／李瑞彥
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除了將環境教育帶入課堂，裕民航運也與伊甸基金會合作，陪伴學童「出走」基隆海洋科技博物館。參訪開始以大白鯊3D IMAX影片震撼全場，孩子們不時發出驚嘆，國小二年級的小潔表示，原本覺得鯊魚是很恐怖的海洋生物，透過影片才知道原來鯊魚不會隨便攻擊人類。

主辦單位後續亦安排參觀船舶與海洋工程廳、海洋化學元素展等知識行程，幫助學童認識船舶與海洋，以傳達海洋對生態的重要性。

行動綠方舟 神奇「再生」秀

海洋的塑膠垃圾問題嚴重，聯合國啟動「淨海計畫」向塑膠垃圾宣戰，而遠東百貨也攜手國際知名的小智研發公司，打造「行動綠方舟」環保回收車，駛進高雄大遠百，展示5分鐘把寶特瓶蓋變花器。

徐元智先生紀念基金會和小智研發公司攜手打造「行動綠方舟」，讓寶特瓶蓋5分鐘變花器...
徐元智先生紀念基金會和小智研發公司攜手打造「行動綠方舟」，讓寶特瓶蓋5分鐘變花器，令現場孩子們目不轉睛。攝影／李瑞彥
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環保回收車啟動儀式，邀請偏鄉的桃源國小及市區幼稚園的小朋友一起參加，體驗環保回收的重要，並落實再生教育。20個寶特瓶的蓋子，變身質感滿分的花器，「好像變魔術！」現場參與的孩子不禁脫口而出。「行動綠方舟」也將持續停放高雄大遠百至12月20日，期待更多民眾體驗塑膠從回收到再生的神奇變造。

守護寶島的美 亞泥生態園區秀成果

台灣被稱作「福爾摩沙」，很多人知道這塊寶島很美，但卻不明白她美在哪？台灣豐富的天然資源，島上的物種數量是全球平均值的150倍，物種多樣性讓多數國家難以望其項背。

揹負維護物種的使命，亞洲水泥1975年起便致力於「植生綠化」，至今在花蓮亞泥生態園區與全台各處復育了約250種原生植物，2004年與2007年起分別嘗試飼育蝴蝶與竹節蟲，也成功培育30多種的蝴蝶與10多種的竹節蟲。

養蝶人的熱情與驕傲

台灣的地理環境與氣候複雜，要成功飼育蝴蝶是一件難度極高的事情，亞泥生態園區的藍振峰顧問打趣地說他們像「怪咖」，飼育蝴蝶要有極高的熱情才能成功，「最讓我們驕傲的是，成功營造被列為三級保育類的黃裳鳳蝶棲地」。

亞泥生態園區內成功營造黃裳鳳蝶的棲地，是養蝶人最大的驕傲。圖／亞泥生態園區 提供
亞泥生態園區內成功營造黃裳鳳蝶的棲地，是養蝶人最大的驕傲。圖／亞泥生態園區 提供
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呼應遠東七十周年公益慶生主軸，亞泥生態園區出動竹節蟲巡迴列車，希望全台的朋友能近距離瞭解竹節蟲的生活習性，也期待民眾能認識亞泥生態園區，有空到花蓮進一步欣賞「完整的生態」。

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