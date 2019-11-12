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時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

影／第2屆社會創新獎 聯合報系願景工程等9家機構獲獎

2019-11-12 15:27聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台灣社會企業永續發展協會與靜宜大學共同主辦的第二屆「社會企業週」，今天和明天在靜宜大學舉行，今年主題「連結X融合：開創美善的台灣」，今天先頒發「社會創新獎」與「第三屆社會企業創業提案競賽獎」，行政院政務委員唐鳳頒社會創新獎，聯合報系願景工程等9家機構獲獎。

台灣社會企業永續發展協會理事長許恩得表示，今年是第二次頒發社會創新獎，去年首屆評審，讓得獎企業分享經驗，效果很好，今年競爭更激烈，影響力更大，層級更高，要讓得獎機構被看見，引導年輕人後起之秀加入，讓社會企業不只創新，更能永續發展。

靜宜大學校長唐傳義說，他看到社會創新很感動，靜宜大學也利用教育在創新，讓大一學生從服務中學習，認識社會並落實理想，例如學校投入的銀髮族議題，以知識為基礎，實際行動關心老人，學生在議題或場域中獲得收穫和感動。

聯合報系願景工程策略長何振忠表示，聯合報系是媒體，8年前願景工程想到的是社會責任和媒體責任，8年來做了近100個專題，他說願景工程和傳統媒體不同，要求每個專題報導能促成正向改變，讓台灣更進步一點，何振忠說，回想8年來，願景工程是媒體創新之路，欣喜努力被大家看見。

今天的活動在靜宜大學任垣樓國際會議廳舉行，活動主題訂為「連結X融合：開創美善的台灣」，強調透過連結與融合，為台灣開創美善能量，行政院政務委員唐鳳頒發「社會創新獎」獎項，今年有來自全台各領域的企業與單位等共9組獲獎，包括聯合報願景工程、友達光電、台中精機、漢翔航空工業、關貿網路、成真社會企業、台灣公益團體自律聯盟、台灣金融研訓院與廣青文教基金會。

台中市副市長令孤榮達則頒發「社會企業創業提案競賽獎」，台中市勞工局長吳威志擔任勞工局「108社會創新培力計畫合作備忘錄」簽署儀式見證人；今年促成10組台中社創團體和企業攜手合作，包括食物零浪費、綠色經濟、科技教育、促進就業、地方創生等；簽署的企業與組織有新天地、Vespa旗艦店-京誠公司、祥儀文教基金會、國聚建設、台灣食物銀行聯合會、靜宜大學等共10家。

獲得佳作的靜宜大學的EcoSaver團隊指出，為減少使用免洗餐具和製造垃圾，在校方支持下，與學校餐廳及附近店家合作，推動「租賃式環保餐盒」。

該團隊結合校內師生的會議、校內外園遊會、市集等場合，以租賃方式讓餐盒被重複利用。藉此減少一次性餐具的使用，但仍保有一次性餐具的方便性。

第二屆社會創新獎今天在靜宜大學頒獎，行政院政務委員唐鳳（左）頒獎，聯合報系願景工...
第二屆社會創新獎今天在靜宜大學頒獎，行政院政務委員唐鳳（左）頒獎，聯合報系願景工程策略長何振忠代表領獎。記者游振昇／攝影
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第二屆社會創新獎今天在靜宜大學頒獎，行政院政務委員唐鳳（左）頒獎，聯合報系願景工...
第二屆社會創新獎今天在靜宜大學頒獎，行政院政務委員唐鳳（左）頒獎，聯合報系願景工程策略長何振忠代表領獎。記者游振昇／攝影
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第二屆社會創新獎今天在靜宜大學頒獎，9家機構獲獎，行政院政務委員唐鳳頒獎。記者游...
第二屆社會創新獎今天在靜宜大學頒獎，9家機構獲獎，行政院政務委員唐鳳頒獎。記者游振昇／攝影
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社會企業願景靜宜大學

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