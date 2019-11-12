首屆全球海外青年僑務論壇登場 86位僑青返鄉參與

2019-11-12 10:36 聯合新聞網 台北訊



全球海外青年僑務論壇於臺北福華大飯店召開，吳新興(第一排中)到場勉勵各位僑青。 圖／僑委會提供 分享 facebook

僑務委員會為鼓勵海外僑界青年積極參與僑務工作，並協助推展踏實外交，於本月10日至13日首度召開全球海外青年僑務論壇，總計有來自25個國家、86位僑青參與。論壇期間，除安排與副總統交流，也邀請行政院政務委員唐鳳、EZTABLE創辦人陳翰林等產、官、學專家與僑青們針對各項海外僑青政策進行對話。

參與論壇的僑青於11日上午前往總統府晉見副總統陳建仁。陳建仁表示，很高興見到這麼多熱青的海外青年朋友，青年是僑社生力軍，「惟有青年踴躍投入僑社，僑務工作才能生生不息」。陳建仁進一步指出，僑委會近年積極推動僑青跨領域交流，除了辦理「海外專業青年研習會」、「臺灣青年海外搭僑計畫」、「海外青年志工實施計畫」等專案，也於今年設置「i臺灣窗口（i-Taiwan indow）」，提供僑胞回臺就業、「外國專業人才延攬及僱用法」及「新經濟移民法」（草案）放寬來臺簽證、工作居留等相關資訊。陳建仁表示，目前外國人才專法首張核發的就業金卡持有人YouTube創辦人陳士駿已回臺投身新創事業，協助青年創業發展，歡迎各位僑青也返國加入新創行列或在海外打拼堅定守護台灣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

吳新興期盼各位僑青能持續為臺灣發聲。圖／僑委會提供 分享 facebook

僑委會委員長吳新興表示，這次是首屆針對全球海外僑界青年辦理的活動，表示僑委會對海外僑青的重視，「各位都是僑界第二、三代，在情感上與中華民國臺灣擁有密不可分之關係」。11日開幕典禮上，吳新興強調，過去70年，臺灣雖然面對中國大陸的威嚇與打壓，但卻能成為科技大國，靠的是以優質的教育培育高素質人才，許多人才雖於海外展現長才，但仍心繫故鄉。

吳新興指出，中華民國雖然與多數國家沒有正式邦交，但憑著對自由、民主、人權的捍衛，仍在國際間獲得西方各國的肯定及支持，也因此臺灣能夠得到全球140餘國的免簽證待遇。吳新興期盼海外僑青能深入了解臺灣，在國際上為臺灣發聲，讓中華民國臺灣成為全世界尊敬的國家。

論壇主席余若凡（泰國）代表與會僑青感謝僑委會建立平臺，聽取大家對政府的建言，分享各位在世界各地的僑社經驗，也期盼透過大家共同努力，未來鼓勵更多海外企業及人民來臺投資、觀光及交流。

全球海外青年僑務論壇於10日至13日在臺北福華大飯店召開，透過專題演講及主題座談對話等方式，讓僑青代表實際參與各項議題討論，為政府海外僑青政策提供寶貴意見，並作為未來政策推動參考。