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首屆全球海外青年僑務論壇登場 86位僑青返鄉參與

2019-11-12 10:36聯合新聞網 台北訊

全球海外青年僑務論壇於臺北福華大飯店召開，吳新興(第一排中)到場勉勵各位僑青。 ...
全球海外青年僑務論壇於臺北福華大飯店召開，吳新興(第一排中)到場勉勵各位僑青。 圖／僑委會提供
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僑務委員會為鼓勵海外僑界青年積極參與僑務工作，並協助推展踏實外交，於本月10日至13日首度召開全球海外青年僑務論壇，總計有來自25個國家、86位僑青參與。論壇期間，除安排與副總統交流，也邀請行政院政務委員唐鳳、EZTABLE創辦人陳翰林等產、官、學專家與僑青們針對各項海外僑青政策進行對話。 

參與論壇的僑青於11日上午前往總統府晉見副總統陳建仁。陳建仁表示，很高興見到這麼多熱青的海外青年朋友，青年是僑社生力軍，「惟有青年踴躍投入僑社，僑務工作才能生生不息」。陳建仁進一步指出，僑委會近年積極推動僑青跨領域交流，除了辦理「海外專業青年研習會」、「臺灣青年海外搭僑計畫」、「海外青年志工實施計畫」等專案，也於今年設置「i臺灣窗口（i-Taiwan indow）」，提供僑胞回臺就業、「外國專業人才延攬及僱用法」及「新經濟移民法」（草案）放寬來臺簽證、工作居留等相關資訊。陳建仁表示，目前外國人才專法首張核發的就業金卡持有人YouTube創辦人陳士駿已回臺投身新創事業，協助青年創業發展，歡迎各位僑青也返國加入新創行列或在海外打拼堅定守護台灣。

吳新興期盼各位僑青能持續為臺灣發聲。圖／僑委會提供
吳新興期盼各位僑青能持續為臺灣發聲。圖／僑委會提供
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僑委會委員長吳新興表示，這次是首屆針對全球海外僑界青年辦理的活動，表示僑委會對海外僑青的重視，「各位都是僑界第二、三代，在情感上與中華民國臺灣擁有密不可分之關係」。11日開幕典禮上，吳新興強調，過去70年，臺灣雖然面對中國大陸的威嚇與打壓，但卻能成為科技大國，靠的是以優質的教育培育高素質人才，許多人才雖於海外展現長才，但仍心繫故鄉。

吳新興指出，中華民國雖然與多數國家沒有正式邦交，但憑著對自由、民主、人權的捍衛，仍在國際間獲得西方各國的肯定及支持，也因此臺灣能夠得到全球140餘國的免簽證待遇。吳新興期盼海外僑青能深入了解臺灣，在國際上為臺灣發聲，讓中華民國臺灣成為全世界尊敬的國家。

論壇主席余若凡（泰國）代表與會僑青感謝僑委會建立平臺，聽取大家對政府的建言，分享各位在世界各地的僑社經驗，也期盼透過大家共同努力，未來鼓勵更多海外企業及人民來臺投資、觀光及交流。

全球海外青年僑務論壇於10日至13日在臺北福華大飯店召開，透過專題演講及主題座談對話等方式，讓僑青代表實際參與各項議題討論，為政府海外僑青政策提供寶貴意見，並作為未來政策推動參考。

青年僑委會陳建仁吳新興

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