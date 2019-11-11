竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光

2019-11-11 15:23 聯合線上／ 阮芷萱



客家委員會委會與新竹縣政府合作辦理「浪漫台三線藝術季」， 從11月開始在竹東市場舉辦一連串活動，希望帶領遊客走入竹東市場，來一場藝術與好食兼具的市場體驗!

圖片／新竹縣政府 提供 分享 facebook

手感的人情味-好食職人牆

本次特別邀請到在地團隊「逐步東行」協力創作，歡迎大家來「浪漫好時．好食市場派對」展區看看他們的創作！市場裡的攤販與土地密切相連，傳承老一輩技藝，他們用雙手孕育出無數珍貴的食材和料理，充滿手作溫度，本次透過在地團隊的繪製與推薦，讓大家可以更深刻的認識竹東市場。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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主題餐桌饗宴-跨界料理趣

客家料理博大精深，飲食交流無國界，飲食的核心表現是尊重「土地、人文、物產」的飲食精神，本次透過三位跨界料理人，搭配透過義式及日式的料理方式重新詮釋客家料理，拆解客式料理，創造新風味，並帶入市場內的食材來源，建立消費的生活永續延伸新觀念。

11月的19日及26日將辦理「懷舊好滋味」遊程共計兩場次，於11/14中午12點開放受理報名，更多活動資訊，請上「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁搜尋。