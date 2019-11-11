親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

12強／中華對南韓非贏不可 洪一中宣布張奕先發

年收百萬工程師轉行跑外送 收入一曝超嚇人

竹東跨界料理趣 享受浪漫好食光

2019-11-11 15:23聯合線上／ 阮芷萱

客家委員會委會與新竹縣政府合作辦理「浪漫台三線藝術季」， 從11月開始在竹東市場舉辦一連串活動，希望帶領遊客走入竹東市場，來一場藝術與好食兼具的市場體驗!

圖片／新竹縣政府 提供
圖片／新竹縣政府 提供
分享

手感的人情味-好食職人牆

本次特別邀請到在地團隊「逐步東行」協力創作，歡迎大家來「浪漫好時．好食市場派對」展區看看他們的創作！市場裡的攤販與土地密切相連，傳承老一輩技藝，他們用雙手孕育出無數珍貴的食材和料理，充滿手作溫度，本次透過在地團隊的繪製與推薦，讓大家可以更深刻的認識竹東市場。

圖片／新竹縣政府 提供
圖片／新竹縣政府 提供
分享

主題餐桌饗宴-跨界料理趣

客家料理博大精深，飲食交流無國界，飲食的核心表現是尊重「土地、人文、物產」的飲食精神，本次透過三位跨界料理人，搭配透過義式及日式的料理方式重新詮釋客家料理，拆解客式料理，創造新風味，並帶入市場內的食材來源，建立消費的生活永續延伸新觀念。

11月的19日及26日將辦理「懷舊好滋味」遊程共計兩場次，於11/14中午12點開放受理報名，更多活動資訊，請上「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁搜尋。

相關新聞

亞洲最長跨港旋轉橋工程落後 港務公司：明年2月開放

2019-11-11 11:16

台北植物園減燈護樹 挑高路燈改地燈

2019-11-11 00:41

光害傷農作 只有釋迦逆勢增產

2019-11-11 00:41

LED路燈衝擊生態 樹不開花鳥跑光

2019-11-11 00:41

交部次長拋宜蘭「三鐵共站」 成為台鐵高鐵快鐵轉運站

2019-11-10 18:20

白帶魚從貢寮直送中國恐讓台灣吃不到？漁業署：不會

2019-11-10 16:18

張老師50週年盛會 義張全勤24年奪獎

2019-11-10 15:36

無殼蝸牛依舊在 居住正義仍難解

2019-11-10 15:36

出海怕遺失貴重品 漁業署將設外籍船員陸地保管櫃

2019-11-10 14:27

北宜直鐵變北宜高鐵 交通部次長曝高鐵延伸宜蘭內幕

2019-11-10 11:55

「張老師」慶50年 將啟動1980專線雲端系統讓服務升級

2019-11-10 11:40

電商搶攻雙11！商品免運狂灑百萬購物金

2019-11-08 00:00

新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉

2019-11-07 00:00
看更多

熱門文章

馬英九要當阿公了！馬唯中懷孕預產期在明年初

2019-11-10 20:24

影／「不能置身事外」 張善政證實擔任韓國瑜副手

2019-11-10 18:21

韓國瑜豪宅案 孫大千：若非國家機器，難道是媽祖托夢？

2019-11-10 18:11

呼之欲出！韓國瑜11日宣布副手 就是張善政

2019-11-10 16:32

【重磅快評】蔡英文驚世玩笑，果然民主進步！

2019-11-11 07:41

扁：張善政絕對是好牌 蔡英文除賴清德沒更好選擇

2019-11-10 20:02

韓國瑜豪宅延燒 林俊憲秀證據：3度協調台肥轉彎

2019-11-11 11:17

女兒癌復發 李亞萍：我會原諒那些說我們打悲情牌的人

2019-11-10 16:50

孫大千：人比人氣死人！小英可養地 國瑜不能買房

2019-11-11 08:49

LED路燈衝擊生態 樹不開花鳥跑光

2019-11-11 00:41

幕後／韓三度探詢朱立倫未果 張善政「尊韓」受青睞

2019-11-11 01:50

確定了！韓國瑜明在高雄公布副手

2019-11-10 15:52

柯文哲批直鐵高鐵都做是鬼扯 林佳龍：北市要有同理心

2019-11-11 09:26

賴清德主張台獨、赦扁 將成韓國瑜攻擊破口

2019-11-11 01:57

新聞眼／韓想過找郭王…與朱數度會面終未成局

2019-11-11 00:45

民調／蔡韓差距擴大為12百分點 宋若參戰藍綠票都遭吸

2019-11-11 11:57

蔡英文競選活動發小國旗 游盈隆：最強中華民國派現身

2019-11-11 08:50

朱立倫：誰當韓國瑜副手「我們大概都知道」 全力支持

2019-11-10 17:52

張善政擔任韓國瑜副手 卓榮泰酸：希望選舉格調高一點

2019-11-10 19:25

民調／吳敦義進不分區安全名單 估國民黨將少兩席

2019-11-11 12:08

國民黨「韓張配」成形 賴清德聽見提問沉默不語

2019-11-10 18:02

韓國瑜副手找張善政 耿繼文：退警九成支持韓 樂觀其成

2019-11-11 10:30

籲退警攻占政院抗議 耿繼文：請警察行使怠惰權退避權

2019-11-11 13:18

副手掀牌 前閣揆戰 張善政：不讓蔡做第2任

2019-11-11 00:26

影／候選人竟愈選愈有錢！國庫大失血 呂秀蓮籲修法

2019-11-10 18:56

張善政當副手 綠議員嘲諷「善後、善變、善終」

2019-11-11 09:53

觀察站／4個說客+1個下台階…賴清德點頭歸隊

2019-11-11 00:48

韓國瑜批蔡英文：講出來嚇死人 做出來笑死人

2019-11-10 15:53

「幫韓市長恢復記憶」 林俊憲再公布韓國瑜購宅資料

2019-11-11 11:04

張善政成為韓國瑜副手 鈕則勳：不得不的次佳選擇

2019-11-11 11:48

韓國瑜豪宅案 顧立雄要求證交所往兩方向追查

2019-11-11 11:40

【重磅快評】蔡總統與蔡英文對國家機器的兩套標準

2019-11-11 09:04

「國政配」成形 韓國瑜：無論多少抹黑都會堅定走下去

2019-11-11 10:59

談列不分區 吳敦義：人民栽培我 我應好好報答

2019-11-11 10:35

談性平教育 李佳芬：程序顛倒讓家長焦慮

2019-11-10 20:25

張善政出線關鍵 韓國瑜陣營內部民調朱、張只差1%

2019-11-11 12:44

民眾黨若進立院 柯文哲：聘沈富雄當總顧問

2019-11-10 15:51

連戰替連勝文鋪路爭黨魁？ 侯友宜：開心更多人願做事

2019-11-10 16:49

當韓國瑜副手 張善政：帶領國家回歸「善良政治」本質

2019-11-11 11:18

白帶魚從貢寮直送中國恐讓台灣吃不到？漁業署：不會

2019-11-10 16:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top