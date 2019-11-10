無殼蝸牛依舊在 居住正義仍難解

2019-11-10 15:36 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



居住正義改革聯盟9日下午在東區集結，現場群眾躺在忠孝東路上，以致敬30年前的無殼蝸牛運動。(Photo by林祐任/台灣醒報) 分享 facebook 跨黨派立委9日下午出席居住正義改革聯盟號召的抗議活動，但藍綠兩黨立委發言時卻被民眾倒讚。OURs專業者都市改革組織秘書長彭揚凱批評，政府最大的問題是開錯解方，服膺「市場萬能論」和「房地產是經濟火車頭」。此次聯盟提出3大訴求包含實價登錄2.0、課徵囤房稅與興建社會住宅。

政府開錯解方

彭揚凱表示，台灣目前有3大居住不正義，一是一般人負擔不起的高房價；第二，租屋市場惡劣，規模小又缺乏相關規範及管制；三為沒有基本居住的安全網，例如社會住宅的數量放眼全世界算是極少，因此對弱勢族群無保障。

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為何無殼蝸牛運動30年後情況沒有好轉甚至更差？他批評，政府最大的問題是開錯解方，服膺「市場萬能論」和「房地產是經濟火車頭」，欲藉由房價上漲來振興經濟，經濟繁榮之後大家所得增加，於是買得起房，因此住宅政策等同於房地產振興，然而這樣的效果卻從未實現。

藍綠代表遭嗆

時代力量立委徐永明表示，8日時力在立法院提案逕付二讀實價登錄2.0以及課徵囤房稅，結果遭到民進黨立委封殺，國民黨立委則是無人出席，唯一的決議是停止開會，因為要回去選舉！他強調，時力下周還會繼續提案，也希望明年能夠把更多立委送進國會完成修法。

現場國民黨由立委曾銘宗代表出席，表示，國民黨向來對實價登錄2.0全力支持，但行政院不敢推。但對此，立委黃國昌指出，7月初實價登錄2.0修法時，國民黨大部分立委皆無出席，僅約2位投贊成票。台下群眾對曾銘宗喊的口號毫無反應，漸漸噓聲四起，最後甚至出現「下台」的聲浪。

立委吳玉琴代表民進黨發言時細數民進黨執政時通過《住宅法》、《租賃專法》等法律的修正，然而在場群眾沒聽見她對3大訴求的承諾，漸漸不耐煩，開始鼓譟並舉起標語。吳玉琴見狀表示改革並不容易，實價登錄2.0行政和立法院無共識，所以尚未推動。

柯文哲未到場

徐永明8日對柯文哲喊話，希望能夠到場說明政策。然而柯文哲9日並未到場，而是由民眾黨兩位立委參選人何景榮、蔡宜芳說明。對於柯文哲在居住正義的政績，前都發局長林洲民表示，持平而論前4年蓋1萬2千多戶社會住宅是很不錯的表現，不過後來不知為何慢下來？

針對柯文哲曾說過「空屋太多，不該蓋社宅」，林洲民直言聽不懂。他認為在蓋社會住宅的過程中，人和預算都不是困難，這些都可以克服。比較困難的是土地，因少子化來襲，北市將有9成學校可以釋出土地重劃興建，駁斥社會住宅只能蓋在蛋白區的論述。對於蓋好之後的物流管理，他表示可以先委外，再成立專門的公宅管理公司。

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