張老師50週年盛會 義張全勤24年奪獎

2019-11-10 15:36 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



張老師基金會50週年最佳獎「勤奮楷模獎」得主葉雪雄，自民國66年來，堅持一週服務2次，獨獨1人就服務了1.5萬小時（史上最高），獲前總統馬英九（左）頒獎與特別讚賞。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 6位全國最具代表性的「義務張老師」上台領獎，服務精神賺人熱淚！陪伴青少年走過生命低潮的張老師基金會於10日慶祝50週年並頒發6座50週年最佳獎，前總統馬英九、高雄市長韓國瑜夫人李佳芬皆到場致詞。「劬勤立身獎」得主黃志勝，民國83年服務至今從未請假，以全勤之姿走上台領獎，讓場間500位「張家人」齊聲鼓掌。

50週年最佳獎

張老師基金會董事長葛永光表示，「鶼鰈大愛獎」得主是一對夫妻，他們倆服務「1980輔導專線」的時數共1.4萬個小時，體現「一人救國團，全家救國團」的精神。「勤奮楷模獎」葉雪雄先生，固定一週服務2次，獨獨1人就服務了1.5萬小時。「迢迢愛心獎」則是由一位已服務21年的徐健老師拿下，他常年往返台北台中，30萬公里的里程數都可以環島308趟了。

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葛永光回憶說，最初的第一梯張老師，只知道接電話、勸人不要自殺；現在的張老師不僅個個都有專業職能素養，目前已有55條1980輔導專線（共1000多人投入線上服務），並已成功在5都成立分事務所（新北市除外）。他也笑說，目前受政府委託，已成立「戒菸中心專線」，想戒菸的人快打進來，幫基金會增加業績！

「基金會近年來的服務對象，青少年比例降低，改以對31~49歲者提供心理健康教育為主。」最後，葛永光強調：「50年來張老師的服務對象已達318萬人次，感謝所有的『專張』、『義張』（義務張老師）以及捐助者。」、「張家人是中華民國的驕傲，過往許多外國社福團體都來向張老師學習！」

李佳芬：擴大服務有效

「我從事教育工作20年發現，學校裡沒有孩子的問題，只有大人的問題。」李佳芬致詞表示，現代社會裡大人們的情緒穩定性，不見得比孩子好，「父母的問題往往連帶影響到孩子」。如今看到張老師將服務層面擴及社會每個角落，甚至是面對面諮商，對現代孩子的教育效益非常大。

馬英九也認真分享起個人從事公益活動的體悟，可區分成「捐時間、捐精力、捐錢、捐血、捐器官與大體」6項，前2項既最容易也最難，因為「偶爾做做志工很容易，但如同今日得獎者般付出上萬個小時，就非常值得表揚。」

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