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聯合報一周大事11/3~11/9

2019-11-10 02:34聯合報 綜合報導

國內：

6日：中華隊以3比0完封委內瑞拉隊，在世界12強棒球賽B組預賽取得2連勝，拿下前進日本東京的6強複賽門票，有機會爭取明年東京奧運資格。

7日：國民黨總統參選人韓國瑜夫婦被周刊爆料，8年前曾訂下總價近7200萬元北市南港預售屋，韓表示無法負擔貸款，後來已將買賣合約權利轉售，他合理質疑是國家機器洩漏他的個資，但執政黨否認。

國外：

3日：東協峰會在泰國曼谷開幕，全球規模最大的貿易協定「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）是會議焦點，原本成員國希望4日達成初步協議，但泰國總理府發言人娜盧孟表示，可能延到明年2月簽署。

4日：大陸宣布對台26條措施，是在去年初31條的基礎上更具體化和全面化，讓台企參與大陸科技創新、共享經濟發展；讓台灣民眾在領事保護、購房資格、就學就業提供更多便利和支持。

9日：北京正逐步緊縮對香港控管，香港須完成基本法23條立法已箭在弦上。大陸國務院港澳辦主任張曉明表示，反送中抗爭進一步凸顯完善香港治理制度的必要性和緊迫性。他指出，香港尚未完成23條立法，正是近年「港獨」不斷加劇的主要原因之一。

香港東京奧運共享經濟泰國韓國瑜

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