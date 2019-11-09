漁港開放釣魚 漁會憂甩竿K漁船糾紛
2019-11-09 00:27
聯合報 記者余采瀅
、羅建旺
、王燕華
／連線報導
總統蔡英文昨表示，未來全台漁港及商港將開放垂釣區，但不少漁會仍有顧慮，擔心釣客甩竿動作大，容易打到停靠岸邊的小型漁船。以前釣客與漁民就曾爆發糾紛，全面開放恐再引發衝突。
蘇澳區漁會總幹事陳春生表示，蘇澳漁港漁船出入頻繁，釣客垂釣時若太接近航道，釣線會纏到漁船葉片，或放在岸邊的釣竿，會被來往漁船勾到，釣客就會索賠，過去曾發生糾紛，另外，釣客造成的環境問題，例如垃圾沒帶走等，都會產生困擾，因而區漁會與漁民始終不主張開放。
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台中區漁會顧問趙朝琴也說，漁民擔憂台中港北堤全段開放垂釣後，釣客甩竿動作大引來糾紛。其餘漁港也有類似擔憂，宜蘭縣目前開放垂釣的有頭城鎮烏石港，其他地點還在協調。
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