亞洲區搜救犬隊救援能力認證 台灣6隊過關

2019-11-08 13:05 中央社 台北8日電



內政部消防署主辦的「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」活動結束，國內、外共18支隊伍報名，最後7隊通過認證，包含台北市等地消防局6隊及日本RDTA救難犬訓練協會。

消防署今天發布新聞稿指出，從5日至7日在消防署訓練中心、國立自然科學博物館及南投縣集集鎮武昌宮舉辦「2019亞洲區MRT搜救犬隊救援能力認證」活動，共18支災害搜救隊報名，有7隊（一人一犬為一隊）通過認證，包含台北市、新北市、台中市、台南市、屏東縣消防局及日本救難犬訓練協會，其中台南市有2隊取得認證。

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消防署表示，通過認證搜救犬除可提供機關團體救災徵用時參考外，也能接受聯合國徵召救援，有效提升救災能量，且可投入國際救難行列，間接拓展台灣外交領域。

消防署指出，今年認證活動由國際搜救犬組織（IRO）指派國際總裁判官、比利時國籍的勞斯（DenisLaus）率10名裁判官擔任，認證過程是依INSARAGGuideline國際任務救援指南，包含IRO MRT認證指南及搜救犬緊急醫療術科測驗等內容。

搜索科目每隊需經7個不同搜索場地，採日、夜36小時搜救流程，每一場次為20分鐘災區搜索及搜救犬緊急救護情境考試，包含領犬員搜索計畫及戰術應用等。

消防署表示，為因應每次災害發生並非相同類型，這次認證場地內容特別依台灣近年常見災區類型，設計出倒塌建物、土石流、長隧道走山土石崩坍等情境，考驗受測隊伍高度默契與耐心。