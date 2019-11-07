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環團「灰頭土臉」 呼籲重視南部空污

2019-11-07 13:47台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

南部反空污大聯盟等團體，呼籲中央和地方政府共同重視中南部空污問題，並邀請總統參選...
南部反空污大聯盟等團體，呼籲中央和地方政府共同重視中南部空污問題，並邀請總統參選人參與12月15日的反空污大遊行。(Photo by林祐任/台灣醒報)
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南部反空污大聯盟等團體不惜「灰頭土臉」，把在家鄉收集的汙染物抹在臉上，呼籲中央和地方政府共同重視中南部空污問題，並邀請總統參選人參與12月15日的反空污大遊行。他們提出5大訴求，要求台電大林、中鋼和中油自2020年起減煤3成，全面進行流行病學調查和肺癌篩檢等。

貢獻愈大，污染愈大

要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊表示，南部的工業產值貢獻國家經濟良多，卻也付出相對代價。政府從60年代開始徵收土地，發展中鋼、中船及臨海工業區，如今臨海工業區是全台汙染之冠，臨海工業區旁的大林蒲，更將是台灣史上第一個因污染而遷村的聚落。

洪秀菊指出，根據國衛院報告，南部肺腺癌發生率高出北部15倍。內政部統計，106和107年台南和高雄市的壽命不滿80歲，居六都之末，甚至低於全國平均！金煙囪文化協進會發言人陳玉西補充，去年台北市的PM2.5年均值已低於15 µg/m³，高雄市卻高達21.8 µg/m³。她相信南部的醫療資源並沒有比較差，而是因工業污染和擴散條件不佳。

要求減煤3成

南部反空污大聯盟召集人陳椒華提出共5大訴求，第一，老舊的興達燃煤電廠2020必須除役；第二，中鋼還在使用汙染較大的濕式煉焦爐，應在2020年停用；第三，要求台電大林等工廠自2020年起減煤3成，汽電共生鍋爐全面改換天然氣。

第四，檢討空污抵換機制，以移動汙染源代替固定汙染源的計算方式不合理，例如抵換1公噸的污染物，竟需要淘汰約3,000台二行程機車；第五，在污染甚大的林園石化工業區設光化測站，比照雲林六輕，國衛院應在高雄工業區周邊進行流行病學調查以及肺癌篩檢。

陳玉西表示，作為幼稚園長，她不希望南部小孩在呼吸治癌的空氣中長大，身體和智力都發育不良。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉，更向高雄市長韓國瑜呼籲提出具體的空汙改善方案，因空污問題必須中央和地方共同努力，也邀請其他總統參選人參加遊行。

陳玉西表示，在大林蒲只需一個禮拜的時間，就可以在家中收集到半包的污染物，街道上也經常是黑黑亮亮的，「這不是PM2.5而已，這是PM50了」。

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空污PM2.5

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