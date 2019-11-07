文化部擬新增博物館司、文化產業署

2019-11-07 14:26 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 何定照 ／台北報導



文化部部長鄭麗君。 記者林俊良／攝影 分享 facebook 文化部部長鄭麗君今天表示，文化部組織改造計畫已送行政院核定，除將文化資產局升格為文化資產署，還將成立全新的博物館司。另外，影視及流行音樂發展司和影視及流行音樂產業局將整併為文化產業署，也將併入人文出版司相關業務：文創發展司大多業務將整併到文策院，該一局處名稱將不再存在。

文化部人事處處長鍾振芳表示，依照文化部組織改造計畫，目前七個司、兩個局的架構，未來將變成五個司、兩個署，不再有局。不過全案還須經行政院核定。

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鄭麗君表示，文化部這兩、三年，一直以文化基本法、文化政策白皮書及各項政策為基礎，整體性地持續檢討組織法，好透過組織、法律、預算及計畫的一致化，將政策更體系化。由於文化政策近年逐步發展，她覺得已到完整設計組織法的時候，所以經過三年檢討，已函報行政院，希望能夠未來發揮整體施政的效果。

鄭麗君表示，這項組織改造包括文資局升格成文資署，讓政策跟推動可以合一，而且在各地方可以有辦公室。另外，司跟局過去沒有整合，因此要整合相關的文化產業整合。文化部次長李連權表示，現有兩個司影視司、文創司，都在此意義下重新整併。

鄭麗君說，文化部也計畫成立博物館司，因為各國博物館政策都是很重要的文化政策，文化部既然已有博物館法，因此就將成立博物館司。