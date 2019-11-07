新竹縣關西、竹東、峨眉「浪漫台三線藝術季」即日起至12月15日系列精彩活動邀您共襄盛舉

2019-11-07 00:00 聯合線上／ 楊欣芳



「橫跨最多縣市，長度最長，觸及鄉鎮最多的藝術季」。客委會與台三線上橫跨的五個縣市合作辦理「浪漫台三線藝術季」，今(30日)與新竹縣政府在新瓦屋舉辦聯合記者會，宣布即日起至12月15日，將在竹東鎮舉辦「浪漫好時.好食市場派對」展覽、關西鎮「鼓動茶香在關西」、峨眉鄉「慢漫生活節」三個系列活動，活動無比精彩，邀請國內外藝術家、音樂家等，帶您走訪最美的客家聚落，體驗道地客家文化與小鎮的魅力

圖／新竹縣政府 提供 分享 facebook

首先將在竹東鎮竹東市場-「全台最大客家傳統市場」，每日推出「浪漫好時.好食市場派對」展覽，帶您用「五感」深入在地人的廚房，邀請藝術家曾偉豪，以互動體驗方式聆聽市場之聲，用藝術與設計能量，認識傳統客家市場、傳統保存食物，了解其中的智慧，逛完展覽後，還能品嚐最道地的客家美食。另外在11月每周星期二、六推出市場暢遊及創意客家美食餐桌旅行活動，體驗最道地竹東客家魅力，報名資訊請上「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁及「浪漫台三線藝術季」官方網站。!

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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11月30日至12月1日將在關西東安古橋上舉辦「鼓動茶香在關西」藝文展演，打造水上舞台及觀眾席，讓民眾近距離觀賞國際級藝術家與團隊展演，包含優人神鼓、金曲獎客家歌手黃子軒與山平快、曾雅君、曾沛慈、魏如萱，帶來一連串客家與流行音樂碰撞精彩表演，帶您表演之間品味茶席與藝術演繹，還有機會乘坐藝術家林舜龍所設計曬恩愛柿子!活動並搭配在地環境，在牛欄河親水公園、關西分駐所前上打造藝術作品。另外，在兩天的活動中，特別推出「找茶體驗」，帶領民眾到仙草博物館，錦泰茶廠，裕大仙草茶及羅屋書院透過手作體驗，找尋自己最喜歡的茶品。還加碼11月1日至12月1日產業手感精緻小旅行，將由專業旅行家東南旅行社客製化人生茶韻香的風格旅行！兩者皆於11月1日上午8時開放報名，活動報名請上「鼓動茶香在關西」官網查詢。歡迎民眾關注「竹縣好好玩」臉書粉絲專頁，就有機會獲得東安古橋水上觀眾席門票，近距離觀看精彩表演。為鼓勵民眾利用大眾運輸工具，凡搭乘「台灣好行-獅山線」或「觀光巴士5號」前往活動現場者，憑當日一日券票根或搭乘憑證即可兌換限量好禮1份，數量有限，送完為止。另外，主辦單位亦提供觀光景點免費循環接駁車，從上午10點開始到晚上9點，每小時一班，便利民眾白天遊關西，晚上看表演。

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11月16、17日於峨眉鄉舉辦「慢漫生活節」，以「很慢，很浪漫」為主題，連兩日音樂演出及藝術市集外，展出在地藝術家周伯彥、陳彥廷、曙光團隊、黃科登、𠈌𠈌團隊，與來自印尼的海外藝術家，七件裝置藝術作品，代表峨眉慢活、秘境風格，另外，鄧福如、謝宇威、小球(莊鵑瑛)、林生祥x大竹研等歌手領軍，超過20多組表演團隊於懶洋洋舞台、好恬恬舞台、不思議舞台三大主題舞台開唱，為民眾帶來慵懶、恬淡又充滿驚喜的音樂饗宴！

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誠摯邀請全國遊客攜家帶眷，走踏台三線浪漫小鎮，更多活動資訊，請上「鼓動茶香在關西」官網查詢，或關注「新竹縣ing」、「竹縣好好玩」、「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁。