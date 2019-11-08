電商搶攻雙11！商品免運狂灑百萬購物金

2019-11-08 00:00 文／ ezbuy 提供



面對電商雙11購物節即將來臨，來台拓展已滿一年的跨境電商ezbuy購物平台即日(10/31)起推出今年雙11「最省購物節」活動，祭出一系列的爆殺促銷活動來滿足台灣消費者的需求，活動期間狂撒百萬購物金、百萬種商品通通免運、消費滿額再抽Airpods 2、饗食天堂餐券、威秀電影票…等獎品，將在雙11購物節期間以最划算的價格帶給消費者最便利的購物體驗。

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台灣區執行長Scott表示：「過去一年，ezbuy不論是在商品品質、物流速度及客戶的購物流程上，都已更加穩定順暢。我們十分強調消費者在跨境購物中迅速且便捷的購物流程，無非是希望客戶在買得便宜的同時，也能得到最完善的服務及購物體驗。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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同時，在今年雙11期間，ezbuy除了提供全館免運及商品一折起跳以外，更大手筆帶來許多遊戲大獎回饋給消費者，如天天簽到賺現金、拉霸試手氣抽購物金、超級折扣碼等活動，如果今年雙11期間還沒有決定手刀落下的您，趕緊到ezbuy來搶便宜吧!