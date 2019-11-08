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電商搶攻雙11！商品免運狂灑百萬購物金

2019-11-08 00:00文／ ezbuy 提供

面對電商雙11購物節即將來臨，來台拓展已滿一年的跨境電商ezbuy購物平台即日(10/31)起推出今年雙11「最省購物節」活動，祭出一系列的爆殺促銷活動來滿足台灣消費者的需求，活動期間狂撒百萬購物金、百萬種商品通通免運、消費滿額再抽Airpods 2、饗食天堂餐券、威秀電影票…等獎品，將在雙11購物節期間以最划算的價格帶給消費者最便利的購物體驗。

圖／ezbuy 提供
圖／ezbuy 提供
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台灣區執行長Scott表示：「過去一年，ezbuy不論是在商品品質、物流速度及客戶的購物流程上，都已更加穩定順暢。我們十分強調消費者在跨境購物中迅速且便捷的購物流程，無非是希望客戶在買得便宜的同時，也能得到最完善的服務及購物體驗。」

同時，在今年雙11期間，ezbuy除了提供全館免運及商品一折起跳以外，更大手筆帶來許多遊戲大獎回饋給消費者，如天天簽到賺現金、拉霸試手氣抽購物金、超級折扣碼等活動，如果今年雙11期間還沒有決定手刀落下的您，趕緊到ezbuy來搶便宜吧!

最划算的一站式購物就找ezbuy : tw.ezbuy.com

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