監委巡察僑委會 肯定凝聚僑心僑力的績效
為瞭解本年僑務委員會業務推動情形及未來工作重點，監察院外交及僑政委員會召集人江綺雯4日下午二時卅分偕監察委員田秋堇、江明蒼、包宗和、張武修、王幼玲一行6人巡察僑委會。僑委會委員長吳新興偕副委員長高建智、主任秘書張良民及各處室主管列席，報告僑務工作的現況與展望，並逐一回應監察委員詢問；海外信用保證基金董事長林寶惜與海華文教基金會執行長柳慧敏也出席會議。
張武修監委首先針對中國大陸如何在海外推動僑務表達關切。對此，吳新興作了詳細的說明，同時也表示中華民國在海外的僑務工作相當多元且細膩，對於凝聚僑心甚有助益。
接著江明蒼監委對海外青年技術訓練班（海青班）近年報到人數偏低情形及海外「搭僑計畫」的成效提出詢問。吳新興回應，海青班早期廣受馬來西亞學子歡迎，但由於畢業後不具正式文憑，加上近年除了大環境改變，中國及馬來西亞也陸續推出技訓專班，我國教育部也辦理外籍學生技職教育學位專班，各大專院校更是積極向馬來西亞學子招生等影響，目前海青班每年招生逐年減少。為拓展生源，僑委會已針對印尼、緬甸、泰北等地加強宣導招生中。
至於海外搭僑計畫的成效，吳新興表示，該項計畫廣受學子歡迎，108年參加人數增至233人，地點擴大至五大洲18國33個城市，雖然受限預算，無法全額補助旅費，但藉助僑界資源，各地僑胞熱情接待臺灣學子，讓搭僑計畫成功進行。
王幼玲監委則是關心僑生就讀「3+4」(3年高職+4年科技大學產學合作專班)技職專班相關的半工半讀作法以及勞動權利保障的問題，吳新興表示， 僑委會除了對參與「3+4」專班的廠商及學校嚴加評選之外，也會與教育部及勞動部聯合訪視學校及工廠，絕不會發生剝削學生的情況，目前也從未接獲任何一宗學生投訴案件。目前辦理了6年的「3+4」技職專班，平均每年僑生人數成長約50%，僑委會的年度預算已經快要無法負荷。
包宗和監委對於海外急難救助體系的工作歸屬及泰北僑教工作提出關心。吳新興說明，僑委會的海外急難救助協會與外交部的功能並無重疊，反而是一體的兩面，相輔相成。外交部負責的是公權力協助，其餘部分是靠海外僑胞熱心奉獻來協助駐處急難工作的推動。僑委會2年來已經在全球成立了83個急難救助協會，有效地建立了全球性守護旅外國人的安全協助救援機制。
在泰北僑教工作方面，張良民主秘回應表示，為解決泰北當地師資缺乏問題，僑委會除了設有僑師輔助金，也在泰北建華高中開辦兩班簡易師範班，另外，也派員到大專院校宣導僑教替代役的招募。在教材部分，除了現行泰北版華文教材，目前也正積極開發中學版本以滿足當地僑界的需求。
田秋堇監委則是肯定僑委會「3+4」技職專班的開辦成果，她認為，僑生在友臺力量的布局與建置十分重要，期盼行政院重視與加強協助。
江綺雯召集人針對宏觀電視在2017年結束營運後的利弊、僑胞卡效益及「全球海外青年僑務論壇」的舉辦提出關切。
吳新興表示，宏觀電視因閲聽人收視習慣由衛星電視轉向網路數位而完成階段性仼務，但僑委會另外配合推出了僑務電子報，結合影音及平面新聞，並因應新媒體時代，設置具主動推播功能的「僑務電子報Line@官方帳號」及「僑務電子報YouTube頻道」，今年1月設置的Line@好友數有1.8萬，YouTube頻道訂戶數也有1萬人。僑胞卡方面，推行2年多來，發卡量已破8萬張，海內外特約商店超過3200家。另外，今年將首度舉辦「全球海外青年僑務論壇」，邀請全球各地各領域傑出僑青或新一代僑領返臺認識家鄉，讓海外僑社向下扎根，世代傳承，促進海外僑社永續發展。
江綺雯召集人在巡視活動總結時，肯定僑委會協助僑社發展，串連海內外友臺力量，成功拓展國家能量，予以肯定，並期勉僑委會再接再厲用心做好服務僑胞的工作。六位監委於當天下午四點三十分結束巡視僑委會的行程。
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