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北美洲臺灣人醫師協會訪臺 吳新興感謝將臺灣推向國際

2019-11-05 15:17聯合新聞網 台北訊

吳新興（前排左3）、邱俊杰（前排左2）及北美洲臺灣人醫師協會訪團成員合影。　圖／...
吳新興（前排左3）、邱俊杰（前排左2）及北美洲臺灣人醫師協會訪團成員合影。　圖／僑委會
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北美洲臺灣人醫師協會由團長邱俊杰率領一行60人，4日拜會僑務委員會，委員長吳新興親自接待，他感謝協會長期以來在海外對故鄉臺灣的關心與支持。

吳新興表示，北美洲臺灣人醫師協會成員不僅仁心仁術，內心中永遠都有臺灣，關心故鄉臺灣的大小事，更是堅定的支持自由民主臺灣。他接著說，協會成員多年來組團赴中南美洲及東南亞等地義診，獲當地居民的好評與肯定，成功展示臺灣國際醫療愛心行動無遠弗屆的影響力。他同時感謝北美洲臺灣人醫師協會多年來籌組宣達團，赴日內瓦向世界衛生組織聲援臺灣參加世界衛生組織，向國際展現臺灣不可或缺的重要性及貢獻。

吳新興表示，自他上任以來積極協輔世界各地僑胞成立「急難救助協會」，目的在為國人前往海外建立全球安全網絡，以保護各地臺灣人發生急難事件時，能第一時間提供協助，因此他邀請在座醫師們能加入急難救助協會，藉由自身醫學專業幫助旅外國人。他最後呼籲協會成員於明年1月11日返臺行使選舉權，支持臺灣的民主發展。

吳新興（站立者）感謝北美洲臺灣人醫師協會多年來籌組宣達團，赴日內瓦向世界衛生組織...
吳新興（站立者）感謝北美洲臺灣人醫師協會多年來籌組宣達團，赴日內瓦向世界衛生組織聲援臺灣參加世界衛生組織，向國際展現臺灣不可或缺的重要性及貢獻。　圖／僑委會
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邱俊杰表示，北美洲臺灣人醫師協會成員皆有奉獻、悲天憫人的心，因此社會才能安定，未來也將繼續以此心情，無條件的支持臺灣。他接著說，近年來政府積極推動長照及身心障礙政策，可以見到臺灣朝著更加文明的國家邁進。他強調，本次返臺的目的在於展現北美洲臺灣人醫師協會對臺灣的愛心，並以實際行動表達對故鄉臺灣的支持。

北美洲臺灣人醫師協會於11月3日至12日返臺訪問，期間安排拜會相關機關，另安排文化參訪行程，以親身感受臺灣的政經發展與人文藝術。

邱俊杰強調，本次返臺的目的在於展現北美洲臺灣人醫師協會對臺灣的愛心，並以實際行動...
邱俊杰強調，本次返臺的目的在於展現北美洲臺灣人醫師協會對臺灣的愛心，並以實際行動支持。　圖／僑委會
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吳新興（右）贈送紀念品予訪團，由邱俊杰（左）代表接受。　圖／僑委會
吳新興（右）贈送紀念品予訪團，由邱俊杰（左）代表接受。　圖／僑委會
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吳新興僑委會

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