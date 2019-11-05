刪自償率恐增賠錢軌道 林佳龍：別把地方當三歲小孩

鐵路立體化審查，擬取消自償率門檻。圖為台中烏日火車站周邊鐵道。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

地方提出的鐵路立體化建設計畫常「灌水」自償率，但有的卻編不出預算、甚至拖垮財政，交通部為此擬取消自償率審查門檻，地方鐵路建設財政負擔可望降低，但也引發恐製造更多賠錢軌道的爭論。交通部長林佳龍昨回應說，「不要把地方看成三歲小孩」，地方最了解基層需要，不應施加過多枷鎖或門檻，應回歸財政能力補助。不過，財政部官員說，先不論設置或取消自償性門檻的優劣，最重要還是地方對建設必要性、財務自償性評估是否確實，因為不管規則如何變，財政後果最終都得自行承擔。台灣鐵道暨國土規畫學會也說，自償率是保護政府執行合理性政策的「保護傘」，拿掉保護傘的苦果是全民承擔。

本報昨報導，交通部擬修正鐵路立體化審查要點，除了取消自償率門檻，針對非自償性經費，將回到中央依地方財政分級的補助機制，財政愈差縣市可獲愈多補助，學者憂心未來鐵路建設恐淪為「政治決定」。

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林佳龍昨說，中央地方是夥伴關係，少數人見樹不見林，用六、七年前的辦法根本行不通，「不要把地方看成三歲小孩」，地方才了解基層需要，鐵路立體化不只是改善平交道安全，更重要是都市發展，中央要積極協助。若不符合自償率標準就不能進行鐵路立體化，將對都市發展帶來傷害，或讓地方提出財政無法負擔的規畫，最後又跳票。

但台灣鐵道暨國土規畫學會說，若能達到一定水準自償率，建設後可帶來收入效益，對整體經濟有幫助，創造「財政循環」，不要求自償率等於不斷吃國庫的錢，任由地方開支票。鐵路立體化工程都是數百億甚至千億元的大工程，會產生嚴重資金排擠，恐導致更急迫的政策無法推動。

財政部官員也說，如果不是必要建設，無法帶動相關效益，結果就是使用率低，自償率也勢必難達標。為避免財源不足，地方縣市一定要詳實、嚴格進行自償性財源評估。