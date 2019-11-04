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優先拍賣產銷履歷農產 北農建議箱子先區隔好辨識

2019-11-04 13:19聯合報 記者彭宣雅／台北即時報導

政府推廣農產品加入產銷履歷，但在拍賣市場中並沒有拍賣出好價錢，沒有為農民帶來收益。農委會主委陳吉仲表示，近期將發文要求全國的拍賣市場，要優先拍賣產銷履歷的農產品，並且由北農開始做起，北農表示，現在已經早已是這樣做了。

立法院經濟委員會審查「農產品生產及驗證管理法修正草案」及「動物傳染病防治條例修正草案」專案報告並備質詢。

立委邱議瑩表示，政府鼓勵農民生產農產品並且申請生產履歷，但她彙整最近3天拍賣市場價格，發現具有產銷履歷的彩椒，台北2市、台中市場，都比一般沒有履歷的農產品價格低，玉米、番茄、水蓮也是。她表示，政府鼓勵農民做生產履歷，但農民花了這麼多時間金錢，卻沒辦法獲得價格保證，有生產履歷的帝王芭樂拍賣36元，沒有生產履歷的超過50元，價差多達15元。

農委會主委陳吉仲表示，這表示農委會努力不夠，他會要求所有的批發市場優先拍買產銷履歷農產品，若不行就直接修改農產品市場交易法，要求所有的農產品批發市場，優先拍賣產銷履歷農產品，優先拍賣農民價格才會好。同時呼籲消費者、購買產銷履歷農產品是有保障的，按照過去驗證、合格率在99%以上。

北農總經理翁震炘表示，北農拍賣是先來、先拍賣，因此農民都會一大早來，取得搶先拍賣優勢，早點拍賣價格好，承銷人也多，留到後來才拍賣的承銷人都走了，自然價格差；他表示，根據北農的管理要點，原本就是有機、吉園圃、產銷履歷的農產品優先拍賣。

翁震炘表示，過去吉園圃的農產品外箱為白色，一般農產品外銷為黃色，有箱子外觀作產品區別；但因為吉園圃退場，改為產銷履歷取代，箱子還沒有這樣明顯的區分，也因此貨車司機、搬運工無法辨識。這部分應該盡快作為區分，以供辨識，但不可能保證農產品的價格，「沒有這種事情」。

農委會主委陳吉仲上午出席立法院經濟委員會。記者黃義書／攝影
農委會主委陳吉仲上午出席立法院經濟委員會。記者黃義書／攝影
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履歷農民北農

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