墜橋男童保險最高賠410萬 農委會承諾全面安檢
2019-11-04 11:10
聯合報 記者彭宣雅
／台北即時報導
南投縣觀光勝地奧萬大國家森林遊樂區昨傳出男童墜落吊橋意外，不到兩歲的男童疑因吊橋搖晃站不穩，手推了吊橋旁的圍網，從下方縫隙墜落到約70公尺深的溪谷喪命。立委要求，全國森林遊樂區應該全面針對設施進行安檢。
立法院經濟委員會審查「農產品生產及驗證管理法修正草案」及「動物傳染病防治條例修正草案」專案報告並備質詢。
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立委徐永明表示，配合國旅補助，國家12個森林遊樂區園兒童不限次數免費入園，奧萬大是其中之一。讓兒童入場免費，是鼓勵國人在國內旅遊，這12處森林遊樂區應更加注意安全問題，否則鼓勵民眾入場，安全沒有配套，反倒是增加風險。
農委會主委陳吉仲表示，未來會把園區基本的設施安全做好，對於奧萬大吊橋發生的不幸，他感到非常遺憾。他說，家長購買門票入場就有意外保險。
徐永明表示，除了封橋安檢以外，當時這政策鼓勵家長帶小朋友進入要考量森林遊樂區有些地方還是有風險的，比如烏來台車。推政策前，配套要想清楚，應該全面安檢做一次檢查。他說，其他12處也應該全面安檢，不希望再有不幸事件發生，農委會有責任。陳吉仲表示，會要求林務局去盤點基礎設施安全性。
農委會林務局局長林華慶表示，吊橋已經封閉，南投林區管理處會配合檢方調查，釐清事發原因；即日起，森林育樂場域的公共設施，除了原有的例行性安檢外，也會特別再全面檢查。
農委會林務局育樂組組長張弘毅表示，遊客入園就獲得兩種保險保障，一為「公共意外責任保險」，另一項是「團體傷害保險」。
張弘毅表示，公共意外責任保險必須要經過保險公司認定，最高可理賠410萬元，理賠對象不限12歲以下年齡限制；但團體傷害保險，最高也保了460萬元，但依照保險法的規定，15歲以下無法進行理賠身故保險，因此，此次奧萬大男童墜落意外的保險理賠無法適用。
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