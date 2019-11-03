親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
桃機航管大漏洞
政治
軍事
綜合

聯合報一周大事10/27~11/2

2019-11-03 03:56聯合報 綜合報導

太陽花學運台北地院日前認定北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬，引發爭議。 圖／...
太陽花學運台北地院日前認定北市警局執法有違比例原則，判賠逾百萬，引發爭議。 圖／聯合報系資料照片
分享

國內：

28日：台中火力發電廠放流水多次超標，台中市環保局繼3月開罰最高罰金2000萬後，9月、10月再查獲三處放流水口不合格，「硼」濃度超標24至28倍，一次比一次高，環保署28日針對三處排放口各罰2000萬元，共計6000萬元，限期12月底改善完成。

30日：2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償。台北地方法院認定部分員警執法過當逾越比例原則，造成人民受傷，30日判市警局應賠償14人共111萬元，全案可上訴。

國外：

27日：美國總統川普27日再白宮發表全國電視演說，證實美軍26日在敘利亞伊德利布省針對激進組織伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪發動突襲，巴格達迪引爆自殺炸彈身亡。

28日：歐盟28日同意將英國脫歐期限延後三個月，到明年1月31日止，如果英國國會在明年1月底前批准脫歐協議，英國可以提前脫歐。歐盟做出這個決定的時機，距離英國原定脫歐期限31日不到90小時。

30日：亞太經合會（APEC）領袖峰會原訂11月16日至17日在智利舉辦，不過由於智利首都聖地牙哥示威不斷，為消弭民怨，智利總統皮內拉30日突然宣布取消舉辦APEC，原訂12月2日至13日舉行的第25屆聯合國氣候變化大會也不舉辦。

脫歐英國智利太陽花學運巴格達

相關新聞

堅持最好 花海相迎 中市府完成新社南華街5公里燙平

2019-11-01 00:00

遠東走路做公益 推動台灣教育 把步伐轉換為台灣教育推進的動力

2019-10-28 09:48

熱門文章

韓國瑜關鍵1月運勢 命理師直呼「厲害！可能奇蹟出現」

2019-11-02 10:20

「法律及政治因素未能完成連署」呂秀蓮致歉退選

2019-11-02 16:04

蔡賴初選後首次「合體」 兩人對「蔡賴配」這樣回應

2019-11-02 11:28

獨／行騙全亞！「俄籍聽語障人」是慣用牟利手法

2019-11-02 19:19

總統連署送件截止 無「外卡」參選人出線

2019-11-02 19:25

內部民調只差8趴 韓國瑜拚11月中黃金交叉目標不變

2019-11-02 13:14

太平媽祖遶境藍綠白不缺席 李佳芬趕最後一刻到了

2019-11-02 20:50

韓國瑜：洪秀柱來台南激發鬥志 讓做不好政黨下台

2019-11-02 11:33

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top