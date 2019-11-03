聯合報一周大事10/27~11/2
國內：
28日：台中火力發電廠放流水多次超標，台中市環保局繼3月開罰最高罰金2000萬後，9月、10月再查獲三處放流水口不合格，「硼」濃度超標24至28倍，一次比一次高，環保署28日針對三處排放口各罰2000萬元，共計6000萬元，限期12月底改善完成。
30日：2014年太陽花學運行政院驅離濺血事件，台聯前立委周倪安等29人認為警方執法過當，提告向台北市政府、台北市政府警察局請求國家賠償。台北地方法院認定部分員警執法過當逾越比例原則，造成人民受傷，30日判市警局應賠償14人共111萬元，全案可上訴。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
國外：
27日：美國總統川普27日再白宮發表全國電視演說，證實美軍26日在敘利亞伊德利布省針對激進組織伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪發動突襲，巴格達迪引爆自殺炸彈身亡。
28日：歐盟28日同意將英國脫歐期限延後三個月，到明年1月31日止，如果英國國會在明年1月底前批准脫歐協議，英國可以提前脫歐。歐盟做出這個決定的時機，距離英國原定脫歐期限31日不到90小時。
30日：亞太經合會（APEC）領袖峰會原訂11月16日至17日在智利舉辦，不過由於智利首都聖地牙哥示威不斷，為消弭民怨，智利總統皮內拉30日突然宣布取消舉辦APEC，原訂12月2日至13日舉行的第25屆聯合國氣候變化大會也不舉辦。
留言