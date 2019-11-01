親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
陳同佳案掀論戰
政治
軍事
綜合

台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

2019台北國際旅展11月8號開跑！超狂1元、1.1折商品必搶

海外榮光會代表團訪臺 實際行動支持中華民國

2019-11-01 15:32聯合新聞網 台北訊

吳新興（左）致贈紀念品予訪團，由儲中流（右）代表接受。圖／僑委會提供
吳新興（左）致贈紀念品予訪團，由儲中流（右）代表接受。圖／僑委會提供
分享

為增進海外榮僑對臺灣僑務工作的深入了解與支持，國軍退除役官兵輔導委員會海外榮光聯誼會代表訪問團一行53人，昨（31）日由退輔會主任委員馮世寬及團長儲中流率領下拜會僑務委員會，委員長吳新興由副委員長呂元榮陪同親自接待該團並以晚餐招待，馮世寬主委亦全程參與拜會及晚餐活動。這是首次僑委會及退輔會共同合作接待海外榮光會的先例，意義重大。

吳新興表示，海外榮光會的兄弟姊妹相當團結，且堅定支持中華民國政府；榮光會的成員大家都曾在臺灣服役，為臺灣犧牲奉獻，退伍後即使不在臺灣，仍心繫故鄉臺灣。吳新興說，他每次到海外，有機會都會與榮光會成員見面，感謝榮光會成員將自由民主臺灣推向國際社會。他強調，臺灣人民相當珍惜國父的自由民主理念，也希望藉此理念能夠轉變中華民族的現代史。

馮世寬感謝僑委會對海外榮民僑胞的照顧與幫助，讓堅定支持中華民國的榮光會成員可以有堅強的後盾，而榮光會也在海外舉辦如慶雙十、紀念二二八等愛國活動。他強調，榮光會成員即便身在海外，仍不忘自己為中華民國子民，要團結一致、要愛國。

儲中流表示，海外榮光僑胞一定是堅決支持追求自由民主及法治人權的中華民國，即便榮光會成員皆已退役，但理念仍深埋心中。他感謝僑委會對榮光會的照顧，讓本次訪問能親自看見臺灣的政經發展與藝術文化。

本次除拜會僑委會外，今年適逢「古寧頭戰役」70週年，因此退輔會安排該團赴金門進行文化參訪，回顧古寧頭戰役國軍官兵與金門鄉親的團結一心，意義重大。

吳新興（前排右3）、馮世寬（前排中）、儲中流（前排左2）及訪團成員合影。圖／僑委...
吳新興（前排右3）、馮世寬（前排中）、儲中流（前排左2）及訪團成員合影。圖／僑委會提供
分享

僑委會吳新興馮世寬退輔會

相關新聞

環團質疑掩埋場污染地下水 籲政府正視

2019-11-01 14:47

陸製無人機占8成 資安仍無法可管

2019-11-01 14:23

台灣造林開發永續經營 學者認為可以更積極

2019-11-01 12:17

明治神宮、靖國神社 也用台灣檜

2019-11-01 12:07

台灣檜木哪裡好？為何首里城、明治神宮都愛用

2019-11-01 12:01

首里城修復 再向台灣買檜木可能性低

2019-11-01 11:58

農產品加工年底可望三讀 陳吉仲：加工場不限蓋在農地

2019-10-31 21:55

「三年多努力恐歸零」 環團籲盡速修正礦業法

2019-10-31 19:54

故宮南院 8月也曾發生小火災

2019-10-31 13:57

傾聽自我、不畏挑戰世界 嚴長壽與聽障高材生對談

2019-10-31 11:16

南院8月也曾火警 故宮：全面檢視故宮防災 避免再發生

2019-10-31 10:25

堅持最好 花海相迎 中市府完成新社南華街5公里燙平

2019-11-01 00:00

遠東走路做公益 推動台灣教育 把步伐轉換為台灣教育推進的動力

2019-10-28 09:48
看更多

熱門文章

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

2019-10-31 17:23

韓唱軍歌惹到誰？陸軍官校校歌 一個理由絕不改詞

2019-11-01 08:00

「學姐」遭性騷擾案下封口令？黃瀞瑩：細節不願多談

2019-11-01 10:15

馬英九牛津演說 強調九二共識有助兩岸互信

2019-11-01 08:20

「不知為何而戰」 台南市南興里長退出民進黨

2019-11-01 11:08

台師大退休教師傳中國失蹤 校方與家屬瞭解中

2019-11-01 10:41

綠粉專試算大選投票結果 高嘉瑜曝「英韓對戰結局」

2019-10-31 18:12

蘇嘉全花公帑買黑鮪魚禮盒 網：他為何不叫吻仔魚？

2019-11-01 11:27

台灣檜木哪裡好？為何首里城、明治神宮都愛用

2019-11-01 12:01

蘇嘉全送高價黑鮪禮盒 立院：為推展國會外交

2019-11-01 00:37

韓國瑜蔡英文民調拉近 柯文哲：國民黨執政70年不虛弱

2019-11-01 11:48

獨／預算書揭露 新購F-16飛交台灣 國軍將派員參與

2019-10-31 16:28

新聞眼／這場流血大戲 韓國瑜在不在都要演

2019-10-31 23:45

號角響起！獲家族支持參選 洪恒珠：蘇震清也動搖

2019-10-31 18:11

韓國瑜又出招：學貸免息！教部憂沒需要的學生貸款套利

2019-10-31 20:07

黃國昌扮美國隊長 兒子：怎拿神力女超人盾牌？

2019-11-01 00:16

【即時短評】衝破民調天花板？蔡賴配從選配變標配

2019-11-01 10:29

芒果乾開基元祖？ 陳水扁點名趙少康

2019-11-01 09:18

副議長陸淑美問民進黨議員 審預算、還是要審韓國瑜？

2019-11-01 11:58

孫大千將被勸退？吳子嘉：退選的邏輯不通

2019-11-01 12:05

藍綠最強網戰！穿雲箭PK大冒險 這App評價竟是…

2019-11-01 09:00

影／民進黨基隆立委分裂 卓榮泰：登記後黨紀嚴明處置

2019-10-31 19:51

高市議會為韓國瑜開戰 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 23:53

白胖比魔鬼更該死？網友：民進黨蓋布袋圍毆韓國瑜

2019-11-01 12:32

韓國瑜會逆轉嗎？黃暐瀚：從聲勢質量看選情永遠有效

2019-11-01 10:52

密室協商背罵名 王金平：從不小看任何聲音

2019-10-31 20:10

賴清德：明天有機會與蔡英文同框 韓國瑜從奇特變奇怪

2019-11-01 11:14

韓吳朱周六同台 朱立倫接韓國瑜競選主委受注目

2019-11-01 00:02

鐵桿郭柯粉究竟多少票？大數據專家：約190萬左右大選

2019-11-01 12:05

韓國瑜倡學貸免息遭教育部批評 藍酸：每月套利265元？

2019-11-01 10:59

連署能過關？ 呂秀蓮：盡人事聽天命

2019-11-01 00:25

連署將截止 呂秀蓮批蔡英文五弊案七政策買票

2019-11-01 11:51

韓蔡營造黨內團結 「超級星期六」台南交鋒

2019-11-01 00:21

韓國瑜被黑喝醉拿酒瓶刺人？柯文哲：看到才有資格講

2019-11-01 12:09

陳同佳出獄九天 還未聯繫投案窗口

2019-11-01 00:15

影／桃園傾聽之旅 韓國瑜嗆告名嘴 再批蔡英文迷戀民調

2019-10-31 17:40

千星退將明「出征」下架蔡英文 曾永權代表韓國瑜出席

2019-11-01 11:57

韓國瑜談鹿鼎記就是滿腦SEX 游淑慧：找妮可算拚經濟？

2019-11-01 14:16

蔡英文、賴清德周六「合體」、「同框」

2019-10-31 21:52

韓國瑜龍岡平鎮後援會 支持者激動衝管制線想握手

2019-10-31 19:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top