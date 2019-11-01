海外榮光會代表團訪臺 實際行動支持中華民國

2019-11-01 15:32 聯合新聞網 台北訊



吳新興（左）致贈紀念品予訪團，由儲中流（右）代表接受。圖／僑委會提供 分享 facebook

為增進海外榮僑對臺灣僑務工作的深入了解與支持，國軍退除役官兵輔導委員會海外榮光聯誼會代表訪問團一行53人，昨（31）日由退輔會主任委員馮世寬及團長儲中流率領下拜會僑務委員會，委員長吳新興由副委員長呂元榮陪同親自接待該團並以晚餐招待，馮世寬主委亦全程參與拜會及晚餐活動。這是首次僑委會及退輔會共同合作接待海外榮光會的先例，意義重大。

吳新興表示，海外榮光會的兄弟姊妹相當團結，且堅定支持中華民國政府；榮光會的成員大家都曾在臺灣服役，為臺灣犧牲奉獻，退伍後即使不在臺灣，仍心繫故鄉臺灣。吳新興說，他每次到海外，有機會都會與榮光會成員見面，感謝榮光會成員將自由民主臺灣推向國際社會。他強調，臺灣人民相當珍惜國父的自由民主理念，也希望藉此理念能夠轉變中華民族的現代史。

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馮世寬感謝僑委會對海外榮民僑胞的照顧與幫助，讓堅定支持中華民國的榮光會成員可以有堅強的後盾，而榮光會也在海外舉辦如慶雙十、紀念二二八等愛國活動。他強調，榮光會成員即便身在海外，仍不忘自己為中華民國子民，要團結一致、要愛國。

儲中流表示，海外榮光僑胞一定是堅決支持追求自由民主及法治人權的中華民國，即便榮光會成員皆已退役，但理念仍深埋心中。他感謝僑委會對榮光會的照顧，讓本次訪問能親自看見臺灣的政經發展與藝術文化。

本次除拜會僑委會外，今年適逢「古寧頭戰役」70週年，因此退輔會安排該團赴金門進行文化參訪，回顧古寧頭戰役國軍官兵與金門鄉親的團結一心，意義重大。