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「堅忍蛻變，開創新機」 救國團舉辦67週年團慶大會

2019-10-31 20:32聯合新聞網 台北訊

今年救國團團慶的主題為「堅忍蛻變，開創新機」。圖／救國團提供
今年救國團團慶的主題為「堅忍蛻變，開創新機」。圖／救國團提供
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去年8月7日救國團黨產會認定為附隨組織，所有資產遭到禁止處分，各項公益服務工作的推動也受到嚴密監控，救國團提出行政訴訟，目前案件還在台北高等行政法院審理中。遭管制一年多來，救國團仍勉力維持各項工作，因服務觸角遍及社會各角落，每天約有四萬位民眾參與救國團各項活動，故受到社會各界和許多民眾與義工的支持。10月31日星期四救國團在劍潭青年活動中心舉辦67週年團慶大會，會中表揚98位社會團務、學校團務、「張老師」、大專服務員等資深及績優義務工作者和終身學習中心績優教師，同時也表揚18個績優的義工單位。

今年救國團團慶的主題為「堅忍蛻變，開創新機」，大會由救國團召集人吳清基先生主持，李鍾桂名譽召集人也蒞會恭賀，同時邀請曾任救國團義務工作職，長久以來一直關懷救國團各項公益推動的前副總統吳敦義先生蒞臨致詞及頒獎。

配合67週年團慶，10月19日救國團在中正紀念堂及各縣市同步舉辦「公益不停步，臺灣齊守護〜全國義工公益日」活動，號召多達一百六十個公益和弱勢團體，近一萬人共同參與。救國團葛永光主任表示，這是救國團第三年舉辦全國公益日連線活動，目的就在呼籲「人人做公益、時時做公益、處處做公益」，希望社會大眾「投奔公益」，一起支持加入救國團扶助弱勢的行列，共同守護臺灣的美好，更希望未來透過立法訂定為「全國公益日」，把愛的力量集合起來，修補社會的撕裂和對立。

葛永光主任也表示，救國團的團務工作，向與國家脈動息息相關，救國團的轉型與發展，也一直配合社會趨勢，滿足青年需求，因此我們可以說，救國團的生日不只屬於救國團，更是屬於全體社會國家。遭受黨產會管制一年多以來，團務屢遭刁難和打壓，然而救國團並未因此退縮，各項工作成效，仍然受到支持和肯定，過去一年來不管是社區關懷，或是意外天災，只要是有人的地方，就有救國團的愛。

今年救國團團慶的主題「堅忍蛻變，開創新機」呈現了救國團當前的處境，也描述了救國團的決心。過去國家交付救國團的任務，救國團一直是日以繼夜，省吃儉用，努力在做，國家補助一塊錢，救國團發揮一萬塊錢的效益，救國團一路走來不是吃黨產長大的，是吃困難和挑戰，吃信心和勇氣長大的，救國團不會忘記經國先生的交待，更不會忘記對青年和對國家的承諾，未來不管救國團的工作組織如何轉型，公益和青年服務的初衷將永不改變。

救國團黨產會青年義工

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