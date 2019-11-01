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堅持最好 花海相迎 中市府完成新社南華街5公里燙平

2019-11-01 00:00文／ 台中市政府

台中市政府建設局日前完成新社區南華街燙平，改善路段長達5.1公里，養工處山區工程隊為了確保山區道路安全及品質，也堅持清理完上邊波滑落的泥石後再行施工。建設局長陳大田說，燙平道路不只是為了提升道路使用舒適度、延長道路使用壽命，更是全面性照顧所有市民用路安全。

圖／台中市政府 提供
圖／台中市政府 提供
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新社區南華街 (中99)由協中街至太平區北田路，是新社通往太平區的重要道路，總長度5.1公里，沿線經過多處休閒農莊，更是自行車愛好者挑戰體能的路段，因多年使用老舊損壞，建設局特別為此規劃南華街「燙平專案」，已於9月20日完工，讓山區市民行得更舒適安全。

建設局進一步表示，本案施工重點為加強路面平整度、側溝改善及修復相關道路附屬設施等。由於南華街施工長度較長且位處山區，為確保品質，除遇雨則停止施作外，雨後上邊坡滑落泥石亦堅持清理後再行施作，避免泥砂被封在瀝青鋪面內而降低品質。此外，孔蓋下地率高達70%以上，大幅減少因孔蓋造成的危險事故。而標線防滑係數也從規範的45BPN標準提升至65BPN，兼顧機車騎士安全。且為了強化道路品質及耐久性，路面鋪設完成後，堅持靜置6小時或待降溫至50℃以下才開放民眾通行，嚴格控管工程品質，只為了讓民眾有更平坦舒適的道路。

圖／台中市政府 提供
圖／台中市政府 提供
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陳局長說，南華街是自行車愛好者挑戰體能的路段，休閒農莊林立，是來新社旅遊的遊客最常使用的道路之一，為迎接11月份的花海即將到來，市府以燙平南華街來迎接賞花人潮。燙平道路不只是為了提升道路使用舒適度、延長道路使用壽命，更是全面性照顧所有市民用路安全。盧市長上任後，燙平專案的推動，也是市政團隊在建設上的首要計畫。市府總計目前已燙平240條道路，長度104.8公里，未來將持續提供市民居住與通行的幸福，實現「富市台中，新好建設」的城市願景。

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