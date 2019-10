傾聽自我、不畏挑戰世界 嚴長壽與聽障高材生對談

重度聽損高材生林以婕(右)、嚴長壽董事長(中)對談,左為擔任主持人的中原大學人文與教育學院院長楊坤原。 有故事/提供 分享 facebook

「我從來不會因為聽損,就逃避任何挑戰。」聽障高材生林以婕說。她畢業於北一女中與台灣大學,雖然重度聽障,卻突破聽力與口語能力限制,在學業及工作上都有突出的表現, 30日應邀在近三百位中原大學特殊教育系師生面前,擔任「用心聽好好說──重新定義自己和世界」講座的主講人,還與公益平台文化基金會董事長嚴長壽對談,對時下青年提出建議。

中原大學、雅文兒童聽語文教基金會、技嘉教育基金會共同在中原大學兩嘉演藝廳舉辦這場講座,雅文基金會幹事葉淑芬、技嘉教育基金會副執行長周麗華均與會。中原大學人文與教育學院院長楊坤原致詞時指出:「這場講座讓大家看見聽損者勇敢追夢的故事,相當激勵人心,希望帶給大家反思,從此更加認識生命的意義與價值,希望能為將成為特教老師的學生,帶來與課堂不一樣的學習,未來能和雅文基金會一樣幫助有需要的孩子。」

不畏聽損 屢次突破自我的以婕

林以婕現在任職於台北一家新創公司,並被外派至雲林示範園區常駐,她說:「機會來了就好好把握,」她從未因聽損卻步,反而加倍努力爭取表現的機會。

事實上,她自幼患有「前庭導水管擴大症」,隨時可能因環境改變、壓力大小與情緒起伏而造成聽力惡化。求學時期,每當重新分班,她都必須再經歷一次聽力衰退的痛苦,也因此,現在的她除了培養出一顆堅毅的心,也有著極強的適應力。

以婕大學畢業後三年多,換了三份工作。第一份工作是客服,每天接電話,想扭轉台灣消費者自認「花錢者是大爺」的觀念。第二份工作做商品策略,第三份工作則換到台灣資料科學公司,在電話中,面試老闆當場就決定錄取她。因為他覺得以婕的經歷很豐富,能適應改變,很適合和新創的公司一起打拚成長。

「我從來不會因為聽損而迴避任何事情,」以婕自信地說:「我會想出替代方案解決問題。」

前排左一為技嘉教育基金會副執行長周麗華;左三起為中原大學人育院院長楊坤原、對談主講人聽損高材生林以婕、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、雅文基金會總幹事葉淑芬。 有故事/提供 分享 facebook

傾聽,是走進世界的第一步

林以婕與嚴長壽在對談中,談到傾聽與溝通的重要。「傾聽是走進世界的第一步,」以婕表示,在法國擔任交換學生時,她見到法國學生不僅勇敢發表意見,也有耐心傾聽別人的想法。在進行討論時,主持人會在每個組員都充分發表看法後,才做出結論。

嚴長壽說,未來人類需要的是H to H(Human to Human)。你當工程師、或當老師,如果不懂人性,就接觸不到別人的心(Heart to Heart)。學教育最需要的就是關懷別人的心。

對於年輕人,他建議要像以婕一樣敢去嘗試、去做志工,覺得工作不對就換。要利用每個暑假和每個機會,去測試自己,去嘗試。只有這樣才能找到自己的未來。「與不同族群的溝通,可以內化成自己的養分,進而思考自己獨特之處在哪裡,於是能接納來自各方的意見,不至於變成孤芳自賞。」

嚴長壽也分享了一個小故事,說明傾聽與與溝通之妙:美國一家大公司裡有兩百個軟體工程師,但每次對客戶做報告時,工程師的建議常被客戶批評:「這不是我要的東西。」於是團隊成員下班後相約晚上去酒吧喝酒,酒保聽見他們的談話自告奮勇前往,主管隔天真的帶他一起去見客戶,結果談得非常順利,把生意談成了,原因是他懂得傾聽客戶的聲音。「懂得傾聽,懂得和人溝通,有時比懂得技術更厲害。」

雅文基金會致力幫助聽損兒

23年來,雅文基金會致力幫助聽損兒建立聽語溝通的能力,使聽損兒在有聲世界發揮所長,至今有超過4千名聽損兒受惠。當年的聽損兒,現在已經成為大學生、上班族。為了讓更多人看見聽損兒的優異表現,並以此傳播聽語教育中的重要觀念與方法,雅文基金會自今(2019)年起舉辦多場校園講座,盼能促進各界對聽損者的了解,打破偏見與刻板印象。

除了講座活動,雅文基金會特別將聽損者的故事拍攝成影片《愛,使生命動聽》,詳細記錄了他們克服聽損、努力活出自信的故事。

關於雅文兒童聽語文教基金會

雅文基金會是由倪安寧女士和她的夫婿鄭欽明先生於1996年所創立,他們的小女兒鄭雅文(Alana)雖為先天性極重度聽損,但在學習聽覺口語法後,現在不僅能流利說話、回歸普通學校,長大後主持的行腳節目「Follow Alana愛遊世界」更入圍第54屆金鐘獎「生活風格節目獎」及主持人獎。為讓我國的聽損兒同樣能順利學習聽與說,夫婦倆成立「財團法人雅文兒童聽語文教基金會」,長期投入幫助聽損兒學習「傾聽」與「說話」的慈善工作。

