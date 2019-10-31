傾聽自我、不畏挑戰世界 嚴長壽與聽障高材生對談

2019-10-31 11:16 聯合新聞網 有故事／提供



重度聽損高材生林以婕（右）、嚴長壽董事長（中）對談，左為擔任主持人的中原大學人文與教育學院院長楊坤原。 有故事／提供 分享 facebook

「我從來不會因為聽損，就逃避任何挑戰。」聽障高材生林以婕說。她畢業於北一女中與台灣大學，雖然重度聽障，卻突破聽力與口語能力限制，在學業及工作上都有突出的表現， 30日應邀在近三百位中原大學特殊教育系師生面前，擔任「用心聽好好說──重新定義自己和世界」講座的主講人，還與公益平台文化基金會董事長嚴長壽對談，對時下青年提出建議。

中原大學、雅文兒童聽語文教基金會、技嘉教育基金會共同在中原大學兩嘉演藝廳舉辦這場講座，雅文基金會幹事葉淑芬、技嘉教育基金會副執行長周麗華均與會。中原大學人文與教育學院院長楊坤原致詞時指出：「這場講座讓大家看見聽損者勇敢追夢的故事，相當激勵人心，希望帶給大家反思，從此更加認識生命的意義與價值，希望能為將成為特教老師的學生，帶來與課堂不一樣的學習，未來能和雅文基金會一樣幫助有需要的孩子。」

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不畏聽損 屢次突破自我的以婕

林以婕現在任職於台北一家新創公司，並被外派至雲林示範園區常駐，她說：「機會來了就好好把握，」她從未因聽損卻步，反而加倍努力爭取表現的機會。

事實上，她自幼患有「前庭導水管擴大症」，隨時可能因環境改變、壓力大小與情緒起伏而造成聽力惡化。求學時期，每當重新分班，她都必須再經歷一次聽力衰退的痛苦，也因此，現在的她除了培養出一顆堅毅的心，也有著極強的適應力。

以婕大學畢業後三年多，換了三份工作。第一份工作是客服，每天接電話，想扭轉台灣消費者自認「花錢者是大爺」的觀念。第二份工作做商品策略，第三份工作則換到台灣資料科學公司，在電話中，面試老闆當場就決定錄取她。因為他覺得以婕的經歷很豐富，能適應改變，很適合和新創的公司一起打拚成長。

「我從來不會因為聽損而迴避任何事情，」以婕自信地說：「我會想出替代方案解決問題。」

前排左一為技嘉教育基金會副執行長周麗華；左三起為中原大學人育院院長楊坤原、對談主講人聽損高材生林以婕、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、雅文基金會總幹事葉淑芬。 有故事／提供 分享 facebook

傾聽，是走進世界的第一步

林以婕與嚴長壽在對談中，談到傾聽與溝通的重要。「傾聽是走進世界的第一步，」以婕表示，在法國擔任交換學生時，她見到法國學生不僅勇敢發表意見，也有耐心傾聽別人的想法。在進行討論時，主持人會在每個組員都充分發表看法後，才做出結論。

嚴長壽說，未來人類需要的是H to H（Human to Human）。你當工程師、或當老師，如果不懂人性，就接觸不到別人的心（Heart to Heart）。學教育最需要的就是關懷別人的心。

對於年輕人，他建議要像以婕一樣敢去嘗試、去做志工，覺得工作不對就換。要利用每個暑假和每個機會，去測試自己，去嘗試。只有這樣才能找到自己的未來。「與不同族群的溝通，可以內化成自己的養分，進而思考自己獨特之處在哪裡，於是能接納來自各方的意見，不至於變成孤芳自賞。」

嚴長壽也分享了一個小故事，說明傾聽與與溝通之妙：美國一家大公司裡有兩百個軟體工程師，但每次對客戶做報告時，工程師的建議常被客戶批評：「這不是我要的東西。」於是團隊成員下班後相約晚上去酒吧喝酒，酒保聽見他們的談話自告奮勇前往，主管隔天真的帶他一起去見客戶，結果談得非常順利，把生意談成了，原因是他懂得傾聽客戶的聲音。「懂得傾聽，懂得和人溝通，有時比懂得技術更厲害。」

雅文基金會致力幫助聽損兒

23年來，雅文基金會致力幫助聽損兒建立聽語溝通的能力，使聽損兒在有聲世界發揮所長，至今有超過4千名聽損兒受惠。當年的聽損兒，現在已經成為大學生、上班族。為了讓更多人看見聽損兒的優異表現，並以此傳播聽語教育中的重要觀念與方法，雅文基金會自今（2019）年起舉辦多場校園講座，盼能促進各界對聽損者的了解，打破偏見與刻板印象。

除了講座活動，雅文基金會特別將聽損者的故事拍攝成影片《愛，使生命動聽》，詳細記錄了他們克服聽損、努力活出自信的故事。

關於雅文兒童聽語文教基金會

雅文基金會是由倪安寧女士和她的夫婿鄭欽明先生於1996年所創立，他們的小女兒鄭雅文（Alana）雖為先天性極重度聽損，但在學習聽覺口語法後，現在不僅能流利說話、回歸普通學校，長大後主持的行腳節目「Follow Alana愛遊世界」更入圍第54屆金鐘獎「生活風格節目獎」及主持人獎。為讓我國的聽損兒同樣能順利學習聽與說，夫婦倆成立「財團法人雅文兒童聽語文教基金會」，長期投入幫助聽損兒學習「傾聽」與「說話」的慈善工作。

雅文基金會

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