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南院8月也曾火警 故宮：全面檢視故宮防災 避免再發生

2019-10-31 10:25聯合報 記者彭宣雅／即時報導

日本沖繩首里城遭祝融，引起國際關注。故宮院長吳密察今天表示，之前故宮南院也有發生小意外，之後也會檢視故宮北院、南院的設備，避免傷害發生。

立法院教育文化委員會邀請國立故宮博物院院長列席就「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫（107-112年）」進行專題報告並備質詢。

立委柯志恩表示，沖繩首里城燒毀令人震驚，上周義大利古蹟杜林世界遺產屋頂也著火，讓世界喜愛文物的人心碎，8月時，故宮最喜歡的觀光客遊覽地區，南院與北院在救災的標準作業程序(SOP)是有距離的，針對最近國際上發生的事件，故宮救災的SOP是否有改進修正；南院當時是一位科長用電話指揮救災，還是是用外包的保全人員做處理，這與北院規模來說差距有距離。

吳密察表示，8月南院發生火警之後，就全面檢視故宮的防災，包括火警、水災甚至電源，全部管線，完全進行檢視。

柯志恩表示，新故宮計畫想把行政大樓改為典藏大樓，典藏大樓是用來典藏文物的，雖然有一段距離，但旁邊就是故宮晶華的餐廳，有沒有評估過油煙，出風口對文物品質的影響；當時有人提出油煙對文物的影響，但故宮僅做過二氧化碳評估，但二氧化碳評估跟油煙評估是不太一樣的，在這麼多世界古蹟發生狀況的時候，是否應該多花費一點心力來做評估報告，雖然有段距離，但外界非常關切。

吳密察表示，針對故宮餐廳的油煙非常重視，從一開始餐廳在這裡就把油煙問題都考量在內。會再次進行專業的評估報告。

吳密察表示，8月南院發生火警之後，就全面檢視故宮的防災，包括火警、水災甚至電源，...
吳密察表示，8月南院發生火警之後，就全面檢視故宮的防災，包括火警、水災甚至電源，全部管線，完全進行檢視。圖為故宮南院。記者楊德宜／攝影
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故宮院長吳密察今天表示，之前故宮南院也有發生小意外，之後也會檢視故宮北院、南院的...
故宮院長吳密察今天表示，之前故宮南院也有發生小意外，之後也會檢視故宮北院、南院的設備，避免傷害發生。圖為故宮南院。記者楊德宜／攝影
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故宮南院吳密察沖繩首里城

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