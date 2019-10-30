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提升國會專業 立委促強化幕僚能力

2019-10-30 22:00台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

立委的時間和能力有限，因此需要仰賴法制局和預算中心等幕僚單位，以及國會助理，然而...
立委的時間和能力有限，因此需要仰賴法制局和預算中心等幕僚單位，以及國會助理，然而立委批評，兩者還有加強空間。(Photo by Wikimedia commons)
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面對汗牛充棟的法案和預算書，立法院的幕僚單位和國會助理是立委問政的兩大幫手，立委管碧玲尤美女30日在審理立法院預算時批評，在台灣這兩者都沒受到應有的重視，幕僚單位不夠專業，國會助理未受訓練來來去去，甚至無法加薪！她們敦促立法院加強這兩者的訓練與預算，以提升國會的專業程度。

幕僚單位不專業

其中立法院的幕僚單位包含法制局和預算中心，法制局主要是對政策和法案進行研究、分析、評估和諮詢；預算中心則是研究、分析及評估政府的預算案與決算案等。兩個單位直接關係到立法院的問政和立法品質。

管碧玲表示，美國法制局和預算中心的幕僚能力非常強，因為三權分立，立法權很大。台灣的雙首長制為帶有內閣制的精神，「立法的重心在行政院」，立法權不大的結果，使幕僚單位較不受重視。尤美女也認為，目前法制局所做的報告，深度和廣度都不夠，重點是針對不同立場進行深度分析，包括量化和質化的方法。

國會助理永不加薪

除了這些幕僚單位，立委也仰賴國會助理的幫忙。管碧玲批評，「在國外擔任國會助理是何等光榮」，台灣的國會助理卻沒有晉升制度，永遠都是領一樣的薪水，會無法吸引到優秀人才。尤美女也表示，國會助理每換一任就換一批，新的助理也要花時間熟悉法案。

尤美女也提到，立法院圖書館是很重要的資源，甚至可以作為外交的工具。近來西方國家對中文的資訊愈來愈感興趣，而台灣與西方的民主自由價值相近，台灣的立法院圖書館對西方國家來說應是個重要資源，未來可與外國締結姊妹圖書館。立法院秘書長林志嘉對此表示贊同，並回去研議。

至於開放國會的部分，多位立委皆表達稱許之意，不過也提到立院網站搜尋不易，以及直播上的缺失。立委段宜康亦表示，目前無法根據會議時間查議事錄，很不便民。林志嘉回應，他自己也沒發現這點，會回去修正。管碧玲則指出，提供議事轉播的新媒體總共有30幾家，卻只有17家有效。

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立法院管碧玲尤美女

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