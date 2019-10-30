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沙塵暴來襲 台中、興達及協和電廠擴大降載

2019-10-30 11:45聯合報 記者黃寅／台中即時報導

入秋首波沙塵暴影響台灣，台電公司為協助改善空品，今日針對台中電廠、興達電廠及協和電廠擴大降載，3座電廠未運轉機組的裝置容量均達全廠總裝置容量一半以上，台中電廠全廠10部機共停5部機，總降載量275萬瓩。

台電強調，今年進入空汙季以來台電公司持續擴大降載，上月中更推出環保停機新制度，履行降載承諾，在能力範圍內，盡全力而為；上月火力電廠降載成果減發超過9億度電，為去年同期的5.5倍。

台電說明，據環保署表示，今日來襲的沙塵暴為5年來相對嚴重的一波。台電公司除了原來配合執行的友善降載，更進一步擴大降載幅度。降載情況如下：

台中電廠：全廠10部機共停5部機，總降載量275萬瓩；興達電廠：全廠4部機共停2部機，再加上未停機機組降載運轉，降載量達140萬瓩；協和電廠：全廠4部機中，2部機受環保限制未運轉，另2部機亦降載達68萬瓩。換算下來，3座電廠未運轉機組裝置容量均達全廠總裝置容量一半以上。

台電進一步說，今年入秋進入空汙季以來，台電公司考量供電趨於穩定，願進一步擴大降載。上月全台火力電廠降載量相較於去年同期便呈現擴大趨勢。去年9月全月總降載次數28次，減發1.63億度，今年9月全月總降載次數99次，減發9.02億度，為去年同期的5.5倍。

台電也指出，在台中電廠方面，去年9月全月中火降載17次，減發1.18億度。今年9月降載48次，減發6.38億度，為去年的5.4倍。

沙塵暴來襲，台中電廠全廠10部機共停5部機，總降載量275萬瓩。圖／台電提供
沙塵暴來襲，台中電廠全廠10部機共停5部機，總降載量275萬瓩。圖／台電提供
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台電轉機中火

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