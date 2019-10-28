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以族語立院報告 原民會主委守住尊嚴

2019-10-28 17:09台灣醒報 記者張元融╱台北報導

立法委員張宏陸（右）28日質詢夷將·拔路兒時表示，原民與對岸進行交流不能以「貶低...
立法委員張宏陸（右）28日質詢夷將·拔路兒時表示，原民與對岸進行交流不能以「貶低台灣」為前提。夷將·拔路兒回應：「原民會應該要堅持。」（photo by國會頻道）
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原民會主委首度以原住民族語進行立院口頭報告！行政院原民會主委夷將·拔路兒28日赴立法院進行業務與預算報告，特別以阿美族語感謝立院於兩年前通過《原住民族語言發展法》，明定「原住民族語言是國家語言」。當綠委張宏陸質詢起「兩岸交流經常被以少數民族稱呼」時，夷將·拔路兒表態，原民會會守住尊嚴。

原民族語是國家語言

《原住民族語言發展法》兩年前三讀通過，明定「原住民族語言是國家語言」，為落實此目標，夷將．拔路兒於立委質詢開始前的口頭報告，特別以阿美族語向問候立院諸公（約40秒）。原民會製作的書面報告，也首度以阿美族語、排灣族語文字書寫導言。

「原民會將逐步建構使用原住民族語言的友善空間。」夷將‧拔路兒接著以中文表示，為了推廣原住民族語言，原民會補助地方政府設置原住民族語言推廣人員，截至9月底已進用119名；專職族語老師108學年度進用了151名；並協助16族設立語言推動組織，由下而上全面推動各項族語復振，並將在今年底成立「原住民族語言研究發展基金會」。

夷將：定義不同

綠委張宏陸詢問，中國在兩岸交流活動中，經常以「台灣少數民族」稱呼「台灣原住民」，原民會的態度為何？夷將·拔路兒回答，兩者定義上截然不同，台灣遵循聯合國對於「少數民族」與「原住民族」的明確定義。他說，台灣人移民到美國，才是所謂的「少數民族」；中國境內許多應被聯合國標準定義為原住民族者，也都被稱為少數民族。

中國此舉，除了不符合台灣法律稱呼外，夷將·拔路兒強調，台灣從山胞正名為

原住民族之前，經歷過一段很長的抗爭過程。他說：「原住民族才是我們在台灣共同稱呼，原民會應該要堅持。」

張宏陸要求，原民與對岸進行交流不能以「貶低台灣」為前提，原民會要「對內守住尊嚴。」夷將·拔路兒回答，民間社團若向原民會申請文化、語言或產業等交流補助時，將會要求「以原來自已的稱呼」。

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國家語言原住民阿美族

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