以族語立院報告 原民會主委守住尊嚴

2019-10-28 17:09 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



立法委員張宏陸（右）28日質詢夷將·拔路兒時表示，原民與對岸進行交流不能以「貶低台灣」為前提。夷將·拔路兒回應：「原民會應該要堅持。」（photo by國會頻道） 分享 facebook 原民會主委首度以原住民族語進行立院口頭報告！行政院原民會主委夷將·拔路兒28日赴立法院進行業務與預算報告，特別以阿美族語感謝立院於兩年前通過《原住民族語言發展法》，明定「原住民族語言是國家語言」。當綠委張宏陸質詢起「兩岸交流經常被以少數民族稱呼」時，夷將·拔路兒表態，原民會會守住尊嚴。

原民族語是國家語言

《原住民族語言發展法》兩年前三讀通過，明定「原住民族語言是國家語言」，為落實此目標，夷將．拔路兒於立委質詢開始前的口頭報告，特別以阿美族語向問候立院諸公（約40秒）。原民會製作的書面報告，也首度以阿美族語、排灣族語文字書寫導言。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

「原民會將逐步建構使用原住民族語言的友善空間。」夷將‧拔路兒接著以中文表示，為了推廣原住民族語言，原民會補助地方政府設置原住民族語言推廣人員，截至9月底已進用119名；專職族語老師108學年度進用了151名；並協助16族設立語言推動組織，由下而上全面推動各項族語復振，並將在今年底成立「原住民族語言研究發展基金會」。

夷將：定義不同

綠委張宏陸詢問，中國在兩岸交流活動中，經常以「台灣少數民族」稱呼「台灣原住民」，原民會的態度為何？夷將·拔路兒回答，兩者定義上截然不同，台灣遵循聯合國對於「少數民族」與「原住民族」的明確定義。他說，台灣人移民到美國，才是所謂的「少數民族」；中國境內許多應被聯合國標準定義為原住民族者，也都被稱為少數民族。

中國此舉，除了不符合台灣法律稱呼外，夷將·拔路兒強調，台灣從山胞正名為

原住民族之前，經歷過一段很長的抗爭過程。他說：「原住民族才是我們在台灣共同稱呼，原民會應該要堅持。」

張宏陸要求，原民與對岸進行交流不能以「貶低台灣」為前提，原民會要「對內守住尊嚴。」夷將·拔路兒回答，民間社團若向原民會申請文化、語言或產業等交流補助時，將會要求「以原來自已的稱呼」。

【更多精采內容，詳見 】